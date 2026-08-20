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Brasil bate Argentina e vai à semi de qualificatório para Pré-Olímpico

Seleção feminina de basquete volta à quadra no próximo sábado
Agência Brasil
Publicado em 20/08/2026 - 19:12
Rio de Janeiro
Seleçao brasileira feminina derrota a Argentina e vai às semifinais do qualificatório para o Pré-Olímpico - em 20/08/2026
© Divulgação/FIBA

A seleção brasileira feminina de basquete levou a melhor sobre a Argentina e avançou às semifinais torneio classificatório para o Pré-Olímpico de 2028. Na tarde desta quinta-feira (20) em Guadalajara (México), as brasileiras derrotaram as hermanas por 58 a 53 na terceira e última rodada da fase de grupos. A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do lado brasileiro, com 23 pontos e três rebotes.

Líder do Grupo A, o Brasil volta à quadra no sábado (22), em horário ainda indefinido. O adversário será o vencedor do duelo entre Canadá e México, que se enfrentam logo mais às 23h30 (horário de Brasília), pelo Grupo B.  As duas equipes lideram a chave com duas vitórias e nenhuma derrota.  As partidas do torneio têm transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube.

A vitória de hoje foi a segunda da Amarelinha no torneio – na última terça (18), o Brasil superou a Nova Zelândia (56 a 53). Apesar do revés na estreia diante do Sudão do Sul, as brasileiras encerraram a fase de grupos no topo da chave A, com cinco pontos, e as hermanas ficaram em segundo lugar, com quatro.

O torneio classificatório começou com oito seleções, divididas em dois grupos. Apenas as primeiras duas colocadas em cada chave disputarão as semifinais no sábado (22). As equipes finalistas vão lutar no domingo (23) pela tão sonhada vaga antecipada no Pré-Olímpico. Programada para fevereiro de 2028, a competição definirá as 12 seleções que disputarão os Jogos de Los Angeles (LA 2028).

Caso o Brasil não vença o qualificatório, terá uma última chance de carimbar a vaga olímpica na Copa América, entre 3 e 11 de julho de 2027, em El Salvador. O torneio distribuirá vagas às quatro seleções primeiras colocadas.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção feminina qualificatório brasil Argentina semifinais pré-olímpico Guadalara Bella Nascimento
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