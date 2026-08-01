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Esportes

Brasil encerra Internacional de parabadminton com 8 medalhas de ouro

No CT Paralímpico em São Paulo, equipe soma 39 medalhas
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/08/2026 - 15:56
São Paulo
Brasília 01/08/2026 - A paranaense Kauana Beckenkamp, que conquistou três medalhas de ouro no Internaiconal de badminton | Foto: A paranaense Kauana Beckenkamp, que conquistou três medalhas de ouro no Internaiconal de badminton | Foto: Abelardo Mendes/CPB
© A paranaense Kauana Beckenkamp

O Brasil encerrou, neste sábado (1º/08), a disputa do Internacional de parabadminton no CT Paralímpico em São Paulo. A delegação nacional somou com 39 medalhas, sendo oito de ouro, 11 de prata e 20 de bronze.

O grande destaque foi a paranaense Kauana Beckenkamp. Ela ficou com três medalhas de ouro. No individual, foi campeã da classe SL3 (comprometimento em membros inferiores). Na final, superou a indiana Tulika Jadhao por 2 sets a 0 (22/20 e 21/9).

Nas duplas mistas SL3/SU5, ao lado do sul-mato-grossense Yuki Roberto Rodrigues, venceu na decisão o paulista Rogério Oliveira e a paranaense Edwarda Oliveira por 2 sets a 1 (21/17, 16/21 e 21/15).

Kauana, nas disputas de duplas femininas SL3/SU5, ao lado da amazonense Mikaela da Costa Almeida, enfrentaram Tulika Jadhao (Índia) e Beatriz Monteiro (Portugal) e venceram por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/17.

Ainda neste sábado, o Brasil foi ouro e prata em mais três disputas ao longo do dia.

Na classe WH2 (cadeirantes), o ouro foi do paulista Júlio Cesar Godoy, que venceu o paraense Victor Rocha Amorim por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14).

A maranhense Ana Carolina Coutinho Reis foi campeã na classe SL4 ao vencer Edwarda Oliveira por 2 sets a 0, (com parciais de 21/5 e 21/16). Rogério Oliveira foi ouro na SL4 (deficiência em membros inferiores) ao vencer o mexicano Maximiliano Avila Sosa por 2 a 0 (21/14 e 21/13).

Marcelo Conceição foi campeão ao lado de Júlio Godoy nas duplas WH1/WH2 ao vencer o brasiliense Amauri Alves Viana e o mineiro Rômulo Henrique Sousa. Na partida mais disputada do dia, Marcelo Conceição venceu o japonês Shoichiro Eguchi por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 26/24 e 29/27.

A delegação brasileira na competição contou com 97 representantes e, a partir de 4 de agosto, o time verde e amarelo disputa o Internacional do Peru, em Lima.

Confira todas as medalhas brasileiras:

Ouro

Individuais

  • Ana Carolina Coutinho Reis — SL4
  • Kauana Beckenkamp — SL3
  • Marcelo Conceição — WH1
  • Júlio Godoy — WH2
  • Rogério Oliveira — SL4

Duplas

  • Kauana Beckenkamp e Mikaela da Costa Almeida — duplas SL3/SU5
  • Yuki Roberto Rodrigues e Kauana Michelson Beckenkamp — duplas mistas SL3/SU5
  • Marcelo Conceição e Júlio Godoy — Duplas WH1/WH2

Prata

Individuais

  • Ana Gomes — WH1
  • Edwarda Oliveira — SL4
  • Maria Eduarda de Castro — SH6
  • Mikaela da Costa Almeida — SU5
  • Victor Rocha Amorim — WH2

Duplas

  • Ana Gomes e Milani Silva Gomes — Duplas WH1 e WH2
  • Amauri Alves e Romulo Soares — Duplas WH1/WH2
  • Dheyvid Almeida e Vinicius de Oliveira — Duplas SH6
  • Marcelo Alves Conceição — duplas mistas WH1/WH2, parceria com a espanhola Maya Alcaide
  • Maria Eduarda de Castro Leite Souza e Julia Vieira Huang — Duplas SH6
  • Rogério Júnior Xavier de Oliveira e Edwarda de Oliveira Dias — duplas mistas SL3/SU5

Bronze

Individuais

  • Abinaeceia Silva — SL3
  • Arthur Dias — WH1
  • Bruna Vasconcellos — SU5
  • Daniele Souza — WH1
  • David Souza Lima — SU5
  • José Chaves Neto — WH2
  • Maria Brenda Dias — SU5
  • Milani Gomes — WH1
  • Vinicius Oliveira — SH6
  • Yuki Rodrigues — SU5

Duplas

  • Ana Carolina Coutinho Reis e Edwarda Oliveira — duplas femininas SL3-SU5
  • Brunna Neves e Maria Fernanda Macegoso — Duplas femininas SL3/SU5
  • Cristiane Lourenço e Bruna Sabino — duplas femininas SH6
  • Felipe Costa e Yuki Rodrigues — duplas masculinas SU5
  • Frederico Chanoft — duplas masculinas SL3/SU5
  • João Pedro Oliveira e Ana Carolina Coutinho Reis — duplas mistas SL3/SU5
  • Maria Fernanda Alves e Juscileia Silva — duplas femininas WH1-WH2
  • Romulo Morais e Maria Gilda Antunes — Duplas WH1/WH2
  • Victor Amorim e Arthur Dias — duplas WH1/WH2
  • Vinicius Costa e Kauyne Luz — duplas mistas SH6
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Edição:
Maria Claudia
parabadminton internacional CT Paralímpico São Paulo
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