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Esportes

Brasil estreia mal no qualificatório para o Pré-Olímpico de basquete

Seleção feminina reage após início ruim, mas perde para Sudão do Sul
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/08/2026 - 21:05
São Paulo
Brasil estreia com derrota por 61 a 63 para Sudão do Sul no qualificatório para Pré-Olímpico de basquete feminino, e 17_08_2026
© Divulgação/FIBA

A seleção feminina de basquete não teve a estreia desejada no torneio qualificatório para o Pré-Olímpico da modalidade. Nesta segunda-feira (17), as brasileiras perderam do Sudão do Sul por 63 a 61 pela primeira rodada do Grupo A da competição, que ocorre em Guadalajara (México). 

O Brasil volta a quadra nesta terça-feira (18), às 23h30 (horário de Brasília), para encarar a Nova Zelândia. A participação na primeira fase termina na quinta (20), às 15h, em clássico contra a Argentina. As partidas têm transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube.

O desempenho ruim no primeiro quarto do jogo de estreia foi determinante para o resultado, com as sul-sudanesas abrindo 12 pontos de vantagem. O Brasil reagiu e na última das quatro parciais conseguiu até passar a frente no placar, com as seleções passando a se alternar na dianteira.

O equilíbrio prevaleceu e as equipes chegaram ao fim do tempo normal empatadas em 56 pontos. Na prorrogação, uma falta em cima de Moira Joiner a 21 segundos do fim decidiu o confronto. A própria armadora converteu os lances livres que colocaram o Sudão do Sul na frente. As brasileiras tentaram igualar novamente o jogo, sem êxito.

Do lado verde e amarelo, o destaque foi Aaliyah Guyton. A armadora de 20 anos anotou 20 pontos, apanhou três rebotes e deu duas assistências. Ela é filha de Adrianinha, ex-atleta e medalhista de bronze pelo Brasil na Olimpíada de Sydney (Austrália) em 2020.

Formato da competição

Os dois primeiros colocados avançam às semifinais, onde terão pela frente os classificados do Grupo B, que reúne Canadá, México, Filipinas e Senegal. O campeão se garante no Pré-Olímpico, que será em fevereiro de 2028 e definirá dez dos 12 participantes da modalidade nos Jogos de Los Angeles (Estados Unidos).

 

As demais seleções terão de buscar vaga nos torneios continentais. No caso brasileiro, se o título não vier no México, a seleção terá de ficar entre as quatro primeiras da Copa América, que será realizada entre 3 e 11 de julho do ano que vem em El Salvador.

 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
qualificatório Pré-Olímpico basquete Seleção Feminina Aaliyah Guyton Guadalajara Fiba
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