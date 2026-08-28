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Esportes

Brasil garante 3 bronzes na abertura do Grand Slam de judô na Suíça

Etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo (30)
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2026 - 16:30
Rio de Janeiro
Clarice Ribeiro fatura bronze no Gran Slam de Lausanne na categoria até 48 kg - em 28/08/2026
© Tamara Kulumbegashvili/IJF

O judô brasileiro arrematou três medalhas de bronze no Grand Slam de Lausanne (Suíça) nesta sexta-feira (28), abertura da competição. Além de subirem ao pódio, os atletas Clarice Ribeiro (categoria até 48 quilos), Michel Augusto (-60 kg) e Rafaela Rodrigues (- 52kg) somaram pontos 500 cada um no ranking mundial classificatório para a Olimpíada de Los Angeles 2028. A etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo (30), com transmissão ao vivo no site Judo TV.

A amazonense Clarice Ribeiro, de 18 anos, faturou sua primeira medalha em Grand Slam da carreira ao derrotar a multimedalhista portuguesa Catarina Costa, 11 anos mais velha. Na luta final pelo bronze, Clarice levou a melhor ao desferir um yuko sobre a adversária, logo no início do combate.

Antes da disputa do bronze, Clarice somou três vitórias consecutivas: bateu a japonesa Yua Mori na estreia; derrotou a chilen Mary Dee Vargas nas oitavas e nas quartas superou a chinesa Wenna Zhuang, atual número 3 do mundo. No entanto, na semifinal, a amazonense sofreu revés por ippon da russa Marina Vorobeva.

O segundo brasileiro a subir ao pódio nesta sexta (28) em Lausanne foi o paulista Michel Augusto, recém-campeão do Grand Prix de Lima. O paulista de 21 anos assegurou o bronze nos 60 kg após um difícil embate com o atual campeão asiático Ruslan Poltorastskii (Bahrein). Michel garantiu a vitória ao encaixar um yuko sobre o adversário no golden score (tempo extra de luta).

Na estreia, o judoca paulista bateu o belga Oliver Naert e depois, nas oitavas, venceu o israelense Yehonatan Veksler.  Na luta seguinte, nas quartas, Michel perdeu para o sul-coreano Harim Lee e caiu para a repescagem. Na luta para seguir vivo na competição, o brasileiro reencontrou um velho conhecido: o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico. Diferentemente da final do ano passado no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), quando o francês levou o título, nesta sexta foi o paulista que derrotou Mkheidze com imobilização no golden score. A vitória garantiu o paulista na briga pelo bronze.

A sexta (28) também foi de comemoração para a santista Rafaela Rodrigues, de 19 anos. Assim como a compatriota Clarice, a judoca subiu hoje pela primeira vez na carreira ao pódio de um Grand Slam. No combate pelo bronze, Rafaela venceu a uzbeque Sugdiyona Rafkatova, após sete minutos de golden score.

Antes, Rafaela superou a holandesa Naomi Van Krevel na estreia e, nas oitavas, ganhou da russa Karina Efimova. A brasileira cravou a terceira vitória do dia nas quartas, contra a japonesa Rin Takeuchi,  campeã em junho do Grand Prix de Qingdao (China). No entanto, na semifinal, Rafaela sofreu revés para francesa Blandine Pont – medalhista este não no Grand Slam de Tbilisi e Cazaquistão – e caiu para a disputa do bronze.

Programação*

Sábado (29) 

Categorias: Feminino (-63kg, -70kg) e Masculino (-73kg, -81kg)

Atletas: Nauana Silva (-70kg), Luana Carvalho (-70kg), Daniel Cargnin (-73kg), Guilherme de Oliveira (-73kg), David Lima (-81kg) e Gabriel Falcão (-81kg)

Horários: eliminatórias a partir das 3h e  disputas por medalhas a partir das 12h

Domingo (30)

Categorias: Feminino (-78kg, +78kg) e Masculino (-90kg, -100kg, +100kg)

Atletas: Beatriz Freitas (-78kg), Marcelo Fronckowiak (-90kg), Rafael Macedo (-90kg), Giovani Ferreira (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg)

Horários: eliminatórias a partir das 3h e  disputas por medalhas a partir das 12h.

* Horários de Brasília

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Bronze judô brasileiro Clarice Ribeiro Grand Slam de Lausanne Michel Augusto Rafaela Rodrigues
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