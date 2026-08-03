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Esportes

Brasil vence Chile na estreia do Sul-Americano de basquete feminino

Seleção volta à quadra às 14h da próxima quinta (6) contra Venezuela
Agência Brasil
Publicado em 03/08/2026 - 18:36
Rio de Janeiro
Seleção brasileira feminina derrota Chile na estreia do classificatório sul-americano para a AmeriCupW de 2027 - em 03/08/2026
© Divulgação/CBB

A seleção brasileira feminina de baquete sobrou diante do Chile na estreia do torneio classificatório Sul-Americano para a AmeriCupW, a Copa América da modalidade. Na tarde desta segunda-feira (3), em Zárate (Argentina), a equipe cravou 85 a 57 no placar. A próxima equipe adversária pelo Grupo B será a Venezuela, na quinta-feira (6), às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube. Se voltar a vencer, a seleção avança às semifinais e, de quebra, garante uma das quatro vagas que o Classificatório distribui para a AmeriCupW de 2027, em El Salvador. 

O triunfo de hoje foi o primeiro sob o comando do técnico Léo Figueiró, que assumiu como técnico da seleção no último dia 23, após a saída da treinadora norte-americana Pokey Chatman.

A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do Brasil contra as venezuelanas, com 17 pontos. Também se destacaram em quadra a pivô Aline Moura, com um duplo-duplo (15 pontos e 10 rebotes), a armadora Aaliyah Guyton (14 pontos e seis assistências) e a ala/pivô Sassá Gonçalves (13 pontos e nove rebotes).

Ao todo sete países disputam o Classificatório Sul-Americano. No grupo A estão Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai e a chave B conta com Brasil, Chile e Venezuela. Na primeira fase do classificatório, as seleções se enfrentam entre si no mesmo grupo. Quem terminar na liderança da chave, vai direto para a semifinal. Já o segundo e o terceiro colocados disputarão o playoff para se classificar.

Programação 

Quinta-feira (06) - 14h - Brasil x Venezuela (primeira fase)

Sexta (07) -  quartas de final

Sábado (08) - semifinais

Domingo (9) - final

 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Feminina basquete classificatório sul-americano AmeriCupW 2027 Léo Figueiró cestinha Bella Nascimento
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