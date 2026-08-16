Brasileirão: Chapecoense busca empate com Bahia em jogo de seis gols

A Arena Condá, em Chapecó (SC), recebeu um confronto animado na manhã deste domingo (16). Anfitriã, a Chapecoense ficou três vezes atrás do placar, mas buscou o empate por 3 a 3 com o Bahia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A igualdade não foi boa para ninguém. O Verdão do Oeste, que não vence pelo Brasileirão desde a estreia, somou o 11º ponto e permanece na lanterna. São 12 pontos a menos que o Internacional, time que iniciou a rodada na 16ª posição, a última antes da zona de rebaixamento (o Z-4), que reúne as quatro piores campanhas.

O Bahia, por sua vez, empatou pela quinta vez seguida. Com 34 pontos, o Esquadrão de Aço sairá ainda nesta rodada da zona de classificação à Libertadores (G-5), grupo dos cinco primeiros colocados.

Corinthians, com 32 pontos e o mesmo número de triunfos dos baianos, e Cruzeiro, com 33 pontos e uma vitória a mais, se enfrentam neste domingo, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Um deles necessariamente terminará o fim de semana à frente dos tricolores.

Lances do jogo

Os visitantes saíram na frente aos 11 minutos, em pênalti cobrado por Alejo Véliz. Sete minutos depois, o volante Yago Felipe, recém-contratado pelos anfitriões, cruzou pela direita, e o meia Giovanni Augusto empatou.

Aos 41, o zagueiro Kauan marcou contra ao tentar cortar o cruzamento de Erick Pulga, e o Bahia ficou na frente por 2 a 1.

Na volta do intervalo, aos dois minutos, a Chape igualou novamente com o também atacante Marcinho, com assistência de Giovanni Augusto.

Aos 18, o volante Nicolás Acevedo fez o terceiro do Esquadrão de Aço, chutando da entrada da área. E, aos 25 minutos, Giovanni Augusto cruzou, e o centroavante Túlio Eduardo, de cabeça, evitou a derrota do Verdão.

Noite de empates

Dois empates movimentaram a noite de sábado (15) pelo Brasileirão. Na Arena da Baixada, Athletico-PR e Red Bull Bragantino ficaram no 1 a 1. Esse foi o mesmo placar de São Paulo e Coritiba, que se enfrentaram no Morumbis.

Em Curitiba, o zagueiro Pedro Henrique, ex-Athletico, colocou o Massa Bruta em vantagem, mas o atacante Kerwin Vargas deixou tudo igual. Os paulistas, com 32 pontos, seguem fora do G-5. O Furacão, com 41 pontos, permanece na terceira posição, mas perdeu a oportunidade de assumir, provisoriamente, a vice-liderança.

Na capital paulista, o volante Pablo Maia abriu o marcador para o Tricolor pouco antes do intervalo. No segundo tempo, o zagueiro Tiago Cóser empatou, mantendo o Coxa invicto em jogos disputados em São Paulo neste Brasileirão. Sem ganhar desde maio, o time da casa foi a 27 pontos, quatro a menos que os paranaenses. Ambos aparecem no meio da tabela.