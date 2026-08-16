logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasileirão: Chapecoense busca empate com Bahia em jogo de seis gols

Verdão segue na lanterna e Esquadrão chega à quinta igualdade seguida
Lincoln Chaves - repórter da EBC
Publicado em 16/08/2026 - 14:31
São Paulo
Brasileirão: Chapecoense busca empate com Bahia em jogo de seis gols. Foto: : Catarina Brandão/EC Bahia
© : Catarina Brandão/EC Bahia

A Arena Condá, em Chapecó (SC), recebeu um confronto animado na manhã deste domingo (16). Anfitriã, a Chapecoense ficou três vezes atrás do placar, mas buscou o empate por 3 a 3 com o Bahia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A igualdade não foi boa para ninguém. O Verdão do Oeste, que não vence pelo Brasileirão desde a estreia, somou o 11º ponto e permanece na lanterna. São 12 pontos a menos que o Internacional, time que iniciou a rodada na 16ª posição, a última antes da zona de rebaixamento (o Z-4), que reúne as quatro piores campanhas.

O Bahia, por sua vez, empatou pela quinta vez seguida. Com 34 pontos, o Esquadrão de Aço sairá ainda nesta rodada da zona de classificação à Libertadores (G-5), grupo dos cinco primeiros colocados.

Corinthians, com 32 pontos e o mesmo número de triunfos dos baianos, e Cruzeiro, com 33 pontos e uma vitória a mais, se enfrentam neste domingo, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Um deles necessariamente terminará o fim de semana à frente dos tricolores.

Lances do jogo

Os visitantes saíram na frente aos 11 minutos, em pênalti cobrado por Alejo Véliz. Sete minutos depois, o volante Yago Felipe, recém-contratado pelos anfitriões, cruzou pela direita, e o meia Giovanni Augusto empatou.

Aos 41, o zagueiro Kauan marcou contra ao tentar cortar o cruzamento de Erick Pulga, e o Bahia ficou na frente por 2 a 1.

Na volta do intervalo, aos dois minutos, a Chape igualou novamente com o também atacante Marcinho, com assistência de Giovanni Augusto.

Aos 18, o volante Nicolás Acevedo fez o terceiro do Esquadrão de Aço, chutando da entrada da área. E, aos 25 minutos, Giovanni Augusto cruzou, e o centroavante Túlio Eduardo, de cabeça, evitou a derrota do Verdão.

Noite de empates

Dois empates movimentaram a noite de sábado (15) pelo Brasileirão. Na Arena da Baixada, Athletico-PR e Red Bull Bragantino ficaram no 1 a 1. Esse foi o mesmo placar de São Paulo e Coritiba, que se enfrentaram no Morumbis.

Em Curitiba, o zagueiro Pedro Henrique, ex-Athletico, colocou o Massa Bruta em vantagem, mas o atacante Kerwin Vargas deixou tudo igual. Os paulistas, com 32 pontos, seguem fora do G-5. O Furacão, com 41 pontos, permanece na terceira posição, mas perdeu a oportunidade de assumir, provisoriamente, a vice-liderança.

Na capital paulista, o volante Pablo Maia abriu o marcador para o Tricolor pouco antes do intervalo. No segundo tempo, o zagueiro Tiago Cóser empatou, mantendo o Coxa invicto em jogos disputados em São Paulo neste Brasileirão. Sem ganhar desde maio, o time da casa foi a 27 pontos, quatro a menos que os paranaenses. Ambos aparecem no meio da tabela.

Relacionadas
Brasil faz história e leva dois ouros no Mundial de ginástica rítmica. Foto: : MeloGym/CBG
Brasil faz história e leva dois ouros no Mundial de ginástica rítmica
Ferroviária e Bahia se classificam às quartas do Brasileirão Feminino. Foto: Letícia Martins/EC Bahia
Ferroviária e Bahia se classificam às quartas do Brasileirão Feminino
Fluminense encerra jejum e bate Palmeiras de virada pelo Brasileirão. Foto: Marina Garcia/Fluminense FC
Fluminense encerra jejum e bate Palmeiras de virada no Brasileirão
Edição:
Vinicius Lisboa
campeonato brasileiro futebol futebol masculino chapecoense Bahia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 14/08/2026 -Pesquisadores redescobrem plantas que eram consideradas extintas há mais de 30 anos no Quadrilátero Ferrífero. Foto: Matheus Zaza/Video Delivery
Meio Ambiente Pesquisadores encontram plantas consideradas extintas há 30 anos
dom, 16/08/2026 - 15:17
Brasileiro Feminino: São Paulo goleia, iguala líder e afunda Botafogo. Foto: Arthur Barreto/BFR
Esportes Brasileiro Feminino: São Paulo goleia, iguala líder e afunda Botafogo
dom, 16/08/2026 - 15:00
Pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-040 em Petrópolis. Foto: CBMRJ
Geral Vítimas de tombamento de ônibus em Petrópolis são do sexo feminino
dom, 16/08/2026 - 14:53
Brasileirão: Chapecoense busca empate com Bahia em jogo de seis gols. Foto: : Catarina Brandão/EC Bahia
Esportes Brasileirão: Chapecoense busca empate com Bahia em jogo de seis gols
dom, 16/08/2026 - 14:31
Festival Guarnicê de Cinema tem início na próxima quinta. Foto: Divulgação
Cultura Perto de completar 50 anos, Festival Guarnicê de Cinema começa dia 20
dom, 16/08/2026 - 14:09
Brasil faz história e leva dois ouros no Mundial de ginástica rítmica. Foto: : MeloGym/CBG
Esportes Brasil faz história e leva dois ouros no Mundial de ginástica rítmica
dom, 16/08/2026 - 13:45
Ver mais seta para baixo