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Brasileiro Feminino: Planalto (GO) larga em vantagem na final da A3

Marcelly marca e goleira Lescaut defende pênalti contra Juventude (SE)
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 30/08/2026 - 22:11
São Paulo
Brasília (DF), 30/08/2026 - Taça do Campeonato de Futebol Feminino A3 2026. Foto: CBF/Divulgação
© CBF/Divulgação

O Planalto (GO) abriu vantagem na decisão da Série A3 do Brasileirão Feminino. Jogando no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), com transmissão ao vivo pela TV Brasil, o time da casa fez 1 a 0 no Juventude (SE).

O gol da vitória foi marcado logo no início do jogo. Marcelly recebeu um passe no escanteio curto e levantou na área. A goleira Monique, do Juventude (SE), acabou falhando e a bola balançou as redes sergipanas.

No final, já aos 51 minutos da etapa final, depois de muita confusão e um pênalti marcado, com auxílio do VAR, para o Juventude (SE), foi a vez da goleira Lescaut se tornar a heroina da partida.

Ela defendeu a penalidade cobrada pela Manu e a bola ainda bateu na trave antes de sair. E o placar ficou mesmo em 1 a 0 para as donas da casa.

A segunda e decisiva partida será realizada às 21h30 (de Brasília) de 5 de setembro, no Batistão, em Aracaju (SE). O mando de campo pertence ao Juventude, pela melhor campanha durante toda a competição.

Apesar disso, não há vantagem além do mando de campo. Dois resultados iguais levam a decisão aos pênaltis. Os dois times brigam pelo título inédito.

Acesso à Série A2 

O torneio começou com 32 clubes em oito grupos, com quatro equipes cada. Na primeira fase, a competição foi disputada em dois turnos. Avançaram para as oitavas de final os dois melhores de cada grupo para o início dos mata-matas.

Os quatro da semifinal estavam garantidos na Série A2 em 2027. A Portuguesa (AP) perdeu por 3 a 0 no placar agregado para o Juventude (SE) e acabou fora das finais do torneio.

Mas, se tornou o primeiro clube do Amapá a conquistar uma vaga em uma divisão nacional, entrando para a história do futebol do Amapá.

A outra semifinalista, Realidade Jovem (SP), perdeu os dois jogos para o Planalto (GO) por 2 a 0 e 2 a 1, mas também garantiu o acesso.

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Edição:
Juliana Cézar Nunes
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