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Esportes

Calderano derrota japonês e vai às oitavas do Europe Smash, na Suécia

Próximo adversário será o dinamarquês Anders Lind às 14h20 desta sexta
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2026 - 17:54
Rio de Janeiro
Hugo Calderano, tênis de mesa, mesatenista - 2026
© Divulgação/WTT

Único brasileiro remanescente no Smash Europe em Malmö (Suécia), o mesatenista Hugo Calderano avançou às oitavas de final nesta quinta-feira (13), após derrotar o japonês Maharu Yoshimura. Número oito do mundo, o carioca despachou o asiático (51º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 11/2, 9/11, 13/11 e 11/7. Os torneios Smash são os mais importantes do circuito por distribuírem a pontuação mais alta no ranking (2.000 pontos).

O próximo embate de Calderano será contra o dinamarquês Anders Lind (13º). O jogo está programado para às 14h20 (horário de Brasília) desta sexta (14), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis (World Table Tennis) no YouTube.

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Na última quarta (12), a parceria de Calderano com Bruna Takahashi, vice-líder no ranking mundial, tropeçou na estreia diante da dupla chilena (34ª) formada por Gustavo Gomez e Daniela Ortega. Os adversários avançaram nas duplas mistas com vitória por 3 sets a 1 (12/10, 6/11, 11/9 e 11/7).

Quem também se despediu do Smash Malmo foi a dupla de Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka (332ª) Eles foram superados nas oitavas de final pelos atletas de Taiwan Wong Chun Ting e Chan Baldwin, atuais vice-líderes do ranking, por atletas de Taiwan. 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hugo Calderano Smash Europe Oitavas de Final Malmö brasileiro tênis de mesa ranking mundial
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