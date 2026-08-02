Esportes
Carol e Rebecca estão na final do Circuito Mundial de vôlei de praia
Brasileiras decidem título com Stam e Schoon às 18h deste domingo
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 02/08/2026 - 13:10
São Paulo
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A manhã deste domingo (2) foi marcada por vitória brasileira nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A dupla Carol Solberg e Rebecca, líderes do ranking mundial, passou pelas americanas Kraft/Cheng por 2 sets a 0 (25/23, 21/16) na semifinal da etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia no Rio de Janeiro
Agora, ainda neste domingo, a partir das 18h, elas disputam o título da etapa contra as holandesas Stam e Schoon, que eliminaram a dupla francesa formada por Vieira/Chamereau por 2 a 0 (21/18, 21/13). No naipe masculino, os representantes brasileiros Evandro/Arthur e André/Renato foram eliminados nas quartas de final do torneio.
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