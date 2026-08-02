logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Carol e Rebecca estão na final do Circuito Mundial de vôlei de praia

Brasileiras decidem título com Stam e Schoon às 18h deste domingo
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 02/08/2026 - 13:10
São Paulo
02/08/2026 - Brasileiras decidem título com Stam e Schoon às 18h deste domingo. Carol e Rebecca estão na final do Circuito Mundial de vôlei de praia. Foto: CBV/Divulgação
© CBV/Divulgação

A manhã deste domingo (2) foi marcada por vitória brasileira nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A dupla Carol Solberg e Rebecca, líderes do ranking mundial, passou pelas americanas Kraft/Cheng por 2 sets a 0 (25/23, 21/16) na semifinal da etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia no Rio de Janeiro

Agora, ainda neste domingo, a partir das 18h, elas disputam o título da etapa contra as holandesas Stam e Schoon, que eliminaram a dupla francesa formada por Vieira/Chamereau por 2 a 0 (21/18, 21/13). No naipe masculino, os representantes brasileiros Evandro/Arthur e André/Renato foram eliminados nas quartas de final do torneio.

Relacionadas
Paris 2024 Olympics - Skateboarding - Women's Street Final - La Concorde 3, Paris, France - July 28, 2024. Rayssa Leal of Brazil reacts during the final. REUTERS/Pilar Olivares
Interesse feminino em esportes tem skate em alta e avanço do futebol
Edição:
Juliana Andrade
Vôlei de Praia Circuito Mundial de Vôlei de Praia esportes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 – O Levante Mulheres Vivas e movimentos sociais fazem manifestação em defesa do projeto de lei (PL 896/2023) que criminaliza a misoginia, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
dom, 02/08/2026 - 16:17
São Paulo (SP)- 02/08/2026 . Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, oficializou a chapa Lula/Alckmin a Presidência da República, no Expocenter Norte, em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política PT oficializa candidatura de Lula à Presidência
dom, 02/08/2026 - 15:38
02/08/2026 - Sampaio Basquete campeão LBF Loterias Caixa 2026. Foto: Thomaz Marostegan/ LBF
Esportes Sampaio Basquete é campeão da Liga Nacional de Basquete Feminino 2026
dom, 02/08/2026 - 14:07
Teletrabalho, home office ou trabalho remoto.
Economia Mulheres são maioria no setor de seguros, mas minoria na liderança
dom, 02/08/2026 - 13:47
02/08/2026 - Brasileiras decidem título com Stam e Schoon às 18h deste domingo. Carol e Rebecca estão na final do Circuito Mundial de vôlei de praia. Foto: CBV/Divulgação
Esportes Carol e Rebecca estão na final do Circuito Mundial de vôlei de praia
dom, 02/08/2026 - 13:10
Astronomia
Educação Estudantes de todo o país participam da Jornada de Foguetes 2026
dom, 02/08/2026 - 13:03
Ver mais seta para baixo