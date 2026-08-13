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Esportes

Catar e Marrocos estão entre 6 federações árabes que apoiam Infantino

Presidente da Fifa passa por crise de governança após plano fracassado
Karolos Grohmann*
Publicado em 13/08/2026 - 12:48
Londres
presidente da Fifa, Gianni Infantino
© Pool via Reuters/Koen Van Weel/Direitos Reservados
Reuters

Seis presidentes de federações nacionais de futebol árabes, incluindo Catar e Marrocos, manifestaram apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta quinta-feira (13), em um momento em que a entidade mundial do futebol atravessa uma crise após o fracasso de um plano de investimento privado.

Infantino, que busca a reeleição no ano que vem, enfrentou uma revolta aberta depois que três confederações — Uefa, AFC e Concacaf — criticaram sua conduta e exigiram sua renúncia devido à tentativa fracassada de atrair investimentos privados para as competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo.

O dirigente suíço havia proposto separar os direitos comerciais da Copa do Mundo e vender 20% a investidores privados para arrecadar cerca de US$4,2 bilhões (R$ 24,8 bilhões), antes de abandonar o plano após o alvoroço.

“Reconhecendo o importante papel do futebol árabe na união das pessoas e no fortalecimento da cooperação entre as federações de futebol em todo o mundo árabe, nós... expressamos nosso total apoio ao sr. Gianni Infantino, presidente da Fifa, e reafirmamos nossa confiança em sua liderança e em seu compromisso contínuo com o desenvolvimento do futebol em todo o mundo”, afirmaram os dirigentes das seis federações em uma declaração conjunta.

A nota foi assinada pelo presidente da federação nacional do Catar, o xeque Hamad bin Khalifa Al Thani, bem como por Hany Abo Rida, presidente da federação de futebol do Egito, e pelos presidentes das federações de Líbano, Marrocos, Sudão e Mauritânia.

Quatro dos seis signatários — Al Thani, Abo Rida, o marroquino Fouzi Lekjaa e o presidente da federação de futebol da Mauritânia, Ahmed Yahya — também são membros do Conselho da Fifa.

Algumas dessas federações são membros da Confederação Asiática de Futebol, que havia manifestado decepção quando o plano de Infantino foi anunciado e foi vista como se alinhando potencialmente à condenação da Uefa, órgão que rege o futebol europeu.

Catar foi sede da Copa do Mundo de 2022 e Marrocos vai receber o Mundial de 2030 junto com Espanha e Portugal.

Apoio retirado

A Irlanda juntou-se, na quinta-feira (13), a uma lista crescente de países que retiraram seu apoio a Infantino.

“Após uma reunião da Diretoria da FAI, foi tomada a decisão de revogar a carta de apoio que a federação havia enviado no início deste ano. Desde então, a federação escreveu à Fifa para explicar seus motivos”, afirmou em comunicado.

“A federação agradece o apoio que a Fifa oferece ao futebol irlandês, mas os eventos recentes suscitaram preocupações significativas em relação a governança, transparência e falta de consultas significativas.”

Após uma reunião de emergência no Marrocos na semana passada, a Fifa pediu desculpas às suas 211 federações-membro pelos erros na condução da proposta e afirmou que sua liderança tem total apoio a Infantino.

(Reportagem adicional de Phil O'Connor)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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