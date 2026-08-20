Copa do Mundo Feminina 2027: veja os estádios onde a Seleção vai jogar

Seleção abre o torneio jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro

A seleção feminina do Brasil abrirá a Copa do Mundo do ano que vem no dia 24 de junho, no Maracanã. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (20) em evento na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique (Suíça).

Por ser o país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A do Mundial.

Confira abaixo os estádios que o Brasil vai passar até a grande final.

- 24 de junho - Maracanã, no Rio de Janeiro

- 29 de junho - Neo Química Arena, em São Paulo

- 4 de julho - Mané Garrincha, em Brasília

Caso avance na liderança do grupo, a jornada rumo à final no Maracanã prevê jogos nos seguintes estádios:

- 10 julho - Arena Castelão, em Fortaleza (oitavas de final),

- 16 julho - Mineirão, em Belo Horizonte (quartas) e

- 20 julho - Neo Quimica Arena, em São Paulo (semifinal).

Se a seleção feminina passar em segundo lugar no Grupo A, a caminhada do time terá a seguinte ordem:

- 11 julho - Mineirão (oitavas de final),

- 17 julho - Arena Castelão (quartas de final)

- 21 julho - Maracanã (semifinal)

A grande final do campeonato está marcada para 25 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A Copa Feminina terá 64 jogos em oito municípios. A cidade que receberá mais partidas é São Paulo: dez, seguida por Rio e Fortaleza (nove), Belo Horizonte (oito), Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife (sete). O sorteio dos grupos será em dezembro deste ano, novamente na sede da Fifa.

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil