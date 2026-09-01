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Esportes

Corinthians vence Cruzeiro e fica a um empate das semifinais

Gol de Vic no fim do jogo coloca as Brabas em vantagem
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 31/08/2026 - 23:17
São Paulo - SP

O Corinthians saiu na frente do Cruzeiro pelas quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Nesta segunda-feira (31), as Brabas venceram as Cabulosas por 1 a 0 na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O duelo foi amplamente dominado pelas paulistas, que balançaram as redes nos instantes finais, mas poderiam ter vencido por uma margem de gols até maior se não fosse Cláudia. A goleira do Cruzeiro fez pelo menos três defesas fundamentais, que vinham garantindo o empate às donas da casa até os acréscimos.

Os times se reencontram na próxima segunda-feira (7), às 17h (horário de Brasília), em local a ser definido. O Timão, anfitrião da partida, costuma jogar no Parque São Jorge, mas o estádio tem capacidade menor que a exigida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o mata-mata, que é de 10 mil lugares.

As alvinegras têm a vantagem do empate para o duelo de volta. As mineiras precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificarem no tempo normal. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão será nos pênaltis.

O confronto reedita a final do último Brasileirão Feminino. Em 2025, o primeiro jogo também foi no Independência e as equipes empataram em 2 a 2. Na partida de volta, disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians venceu por 1 a 0 e ficou com o título pela sétima vez, sendo a sexta consecutiva.

Água mole em pedra dura...

As Brabas mostraram, desde os primeiros movimentos, qual seria a tônica do jogo. Aos 11 minutos, a lateral Tamires cobrou falta pela direita e a atacante Jhonson desviou, de cabeça, na pequena área, parando em Cláudia.

Aos 33, Jhonson escorou pelo alto, perto da meia-lua, e deixou Gabi Zanotti na cara do gol. A meia escapou da zagueira Vitória Calhau e chutou na saída da goleira, mas a volante Capelinha, em cima da linha, evitou que as Brabas abrissem o placar.

Seis minutos depois, Gabi Zanotti tentou surpreender Cláudia, que estava um pouco adiantada, e arriscou da intermediária pela esquerda. A goleira do time mineiro conseguiu se recuperar e mandou para escanteio com a ponta dos dedos.

... tanto bate até que fura

O cenário se manteve na volta do intervalo. O Corinthians aproveitou os muitos erros de passe do Cruzeiro para "alugar" o campo de ataque. A primeira boa chance do segundo tempo veio aos 22 minutos, em chute de primeira de Belén Aquino, de fora da área, que passou muito perto do travessão.

No lance seguinte, a atacante uruguaia invadiu a área pela esquerda e rolou para Gisela Robledo, livre, na pequena área. A meia concluiu de primeira, no lado oposto de onde estava Cláudia, mas a goleira, esticando o pé direito, fez uma defesa espetacular, desviando para a trave.

Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, Vic Alburquerque venceu a disputa pelo alto e cabeceou buscando o ângulo esquerdo. A também atacante Marília, ajudando o sistema defensivo, salvou quase em cima da linha, também de cabeça.

Quando o jogo caminhava para o empate, o Corinthians, enfim, abriu o placar. Aos 50, Vic Albuquerque tentou acionar Robledo na área, a zaga afastou mal e a bola sobrou com a própria atacante, que teve tempo de dominar a bola e acertar um belo chute, indefensável para Cláudia. Foi o gol da vitória.

 

Edição:
Maiana Diniz
Corinthians Cruzeiro Brasileirão Feminino Futebol Feminino Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 quartas de final Futebol CBF
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