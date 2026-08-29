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Daniel Cargnin é ouro no Grand Slam de Lausanne de judô

Medalhista olímpico fatura segundo título de Grand Slam da carreira
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 29/08/2026 - 14:46
São Paulo
Daniel Cargnin, judô, Grand Slam de Abu Dhabi
© Tamara Kulumbegashvili/IJF/Direitos Reservados

O judoca Daniel Cargnin ganhou a medalha de ouro no Grand Slam de Lausanne, na Suíça. Durante a final, na manhã deste sábado, o brasileiro superou o russo Danil Lavrentev com um ippon nos segundos finais da luta após estar perdendo o duelo durante quase todo tempo.

Na primeira luta, contra Mikheili Bakhbakhashvli (GEO), o adversário foi desclassificado. Na etapa seguinte, Ibrahim Demiral (TUR) foi excluído após três advertências no golden score. Nas quartas, Cargnin superou Kazbek Naguchev (UAE) com um yuko. Na semifinal, Said-Magomed Khalidov levou um waza-ari no golden score.

O vice-campeão mundial da categoria em 2025 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, chegou ao segundo título de Grand Slam depois da etapa de Brasília, em 2019, e soma 10 medalhas no Circuito Mundial.

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Judô Daniel Cargnin Grand Slam de Lausanne
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