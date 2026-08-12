Espanhol Xavi Hernández é o novo técnico da seleção da Holanda

Será o primeiro trabalho do treinador à frente de uma equipe nacional

Xavi Hernández foi nomeado técnico da seleção holandesa com contrato válido até a Copa do Mundo de 2030, informou a federação holandesa de futebol nesta quarta-feira (12).

O espanhol de 46 anos substitui Ronald Koeman e assume o comando de uma seleção nacional pela primeira vez. Xavi estava afastado do cargo de técnico desde que deixou o Barcelona em 2024, clube onde passou três temporadas no comando.

Koeman retornou para uma segunda passagem em 2023, tendo já comandado a seleção holandesa de 2018 a 2020.

Ele levou a equipe às semifinais da Euro 2024 e à primeira rodada eliminatória da Copa do Mundo deste ano, onde foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis. Ele deixou o cargo após o torneio.

Xavi será o primeiro técnico estrangeiro da seleção holandesa desde que o austríaco Ernst Happel comandou a equipe na Copa do Mundo de 1978. Sua primeira partida no comando será contra a Alemanha, pela Liga das Nações, no dia 24 de setembro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.