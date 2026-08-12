logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Espanhol Xavi Hernández é o novo técnico da seleção da Holanda

Será o primeiro trabalho do treinador à frente de uma equipe nacional
Janina Nuno Rios*
Publicado em 12/08/2026 - 19:32
Cidade do México
Espanhol Xavi Hernández 04/12/2025 REUTERS/Jeenah Moon
© Reuters/Jeenah Moon/Proibida reprodução
Reuters

 Xavi Hernández foi nomeado técnico da seleção holandesa com contrato válido até a Copa do Mundo de 2030, informou a federação holandesa de futebol nesta quarta-feira (12).

O espanhol de 46 anos substitui Ronald Koeman e assume o comando de uma seleção nacional pela primeira vez. Xavi estava afastado do cargo de técnico desde que deixou o Barcelona em 2024, clube onde passou três temporadas no comando.

Koeman retornou para uma segunda passagem em 2023, tendo já comandado a seleção holandesa de 2018 a 2020.

Ele levou a equipe às semifinais da Euro 2024 e à primeira rodada eliminatória da Copa do Mundo deste ano, onde foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis. Ele deixou o cargo após o torneio.

Xavi será o primeiro técnico estrangeiro da seleção holandesa desde que o austríaco Ernst Happel comandou a equipe na Copa do Mundo de 1978. Sua primeira partida no comando será contra a Alemanha, pela Liga das Nações, no dia 24 de setembro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas
Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas abre votação popular para craque
Maria Eduarda Alexandre estreia em seu primeiro Mundial de Ginástica Artística com somatório alto na apresentação com bola - em 12/08/2026
Babi e Maria Eduarda brilham em 1º dia do Mundial de Ginástica Rítmica
Rádio Nacional transmite nesta quarta (12) Cruzeiro x Flamengo pelas oitavas da Libertadores.
Rádio Nacional transmite nesta quarta Cruzeiro x Flamengo
 Xavi Hernández técnico Holanda Seleção Holandesa espanhol Primeira vez
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 19/11/2024 Senador, Flávio Bolsonaro, na comissão de segurança do Senado. Senador falou que pensar em Matar não é crime
Justiça Missão pede investigação sobre filiação falsa de Flávio ao partido
sex, 14/08/2026 - 16:10
Brasília - 07/08/2026 - TSE faz demonstração de como votar na urna eletrônica na Rodoviária de Brasília. Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
Política OEA enviará missão internacional para acompanhar eleições no Brasil
sex, 14/08/2026 - 15:25
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Educação Na era da IA, inclusão digital deve ser crítica, defende educadora
sex, 14/08/2026 - 15:09
Logo da WTA na rede durante partida de torneio do circuito feminino de tênis profissional em Montreal, no Canadá 28 de julho de 2025 Eric Bolte-Imagn Images
Esportes Grupo de direitos humanos pede à WTA que revogue testes de gênero
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Durigan rebate críticas de inércia sobre crise do BRB
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula diz que só acatará indicação de embaixador dos EUA após eleições
sex, 14/08/2026 - 14:58
Ver mais seta para baixo