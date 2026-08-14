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Esportes

Europe Smash: Calderano vence de novo e terá Félix Lebrun nas quartas

Brasileiro encara rival francês às 16h15 deste sábado (15) na Suécia
Agência Brasil
Publicado em 14/08/2026 - 17:22
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
© Abelardo Mendes Jr./Calderano TM

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano encara neste sábado (15) o arquirrival francês Félix Lebrun por uma vaga nas semifinais do Europe Smash, em Malmö (Suécia), um dos principais torneios do circuito mundial. A partida está prevista para às 16h15 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (World Table Tennis) no YouTube. Os torneios Smash distribuiem 2.000 pontos no ranking aos vencedores. 

Número 8 do mundo, o carioca se classificou às quartas na tarde desta quinta-feira (14), ao derrotar dinamarquês Anders Lind (13º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/9, 5/11 e 11/8.

Já Felix Lebrun (5º) avançou com facilidade na outra chave. Ele cravou 3 sets a 0 no compatriota Thibault Poret (28º), com parciais de 11/2, 11/4 e 11/4.

O confronto ocorre cinco meses após Calderano ter sido eliminado por Félix Lebrun nas quartas do WTT Champions Chongqing (China). O brasileiro dominava o embate com 3 sets a 1, mas sofreu a virada e perdeu por 4 sets a 3.  

No ano passado, Calderano conquistou o bicampeonato do Star Contender em Ljubljana (Eslovênia) com vitória sobre o francês (4 sets a 2), a primeira após o brasileiro ter tropeçado para Lebrun na disputa do bronze na Olimpíada de Paris 2024.

No histórico de encontros, Lebrun leva a melhor sobre Calderano com seis vitórias em nove jogos.

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Número 4 do mundo, brasileiro abre 3 sets a 1, mas desperdiça três match points, leva virada e volta a ser derrotado pelo francês Félix Lebrun, sendo eliminado nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing. Torneio é voltado aos 32 mesatenistas mais bem colocados do ranking. Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China Brasileiro abre 3 sets a 1, mas leva virada do francês Félix Lebrun. Foto: WTT/Divulgação
Calderano supera anfitrião na estreia do Europe Smash na Suécia
Eslovênia, 22/06/2025 - Mesatenista Hugo Calderano conquista o bi em torneio do WTT Star Contender (Tênis de Mesa). Foto: WTT/Divulgação
Calderano é campeão do WTT Star Contender e vice na duplas mistas
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hugo Calderano quartas de final simples masculino Félix Lebrun rival francês Europe Smash
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