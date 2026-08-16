Ferroviária e Bahia se classificam às quartas do Brasileirão Feminino

O funil está ficando cada vez mais estreito na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. A três jogos do fim da 16ª e penúltima rodada, cinco equipes já estão garantidas nas quartas de final, com três vagas ainda em disputa por sete clubes.

Os novos classificados são Ferroviária e Bahia, assegurados depois dos resultados do último sábado (15). As Guerreiras Grenás foram ao Sesc Campestre, em Porto Alegre, e superaram o Internacional, por 2 a 1. Já as Mulheres de Aço empataram por 1 a 1 com o líder Corinthians na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

Na capital gaúcha, Débora colocou as Gurias Coloradas em vantagem contra a Ferroviária aos 31 minutos do segundo tempo. Aos 42, a também zagueira Monique igualou. Três minutos depois, a volante Maressa decretou a virada do time paulista.

O Bahia saiu perdendo com um minuto de jogo, em chute de fora da área da atacante Jaqueline. Antes do segundo giro do cronômetro no segundo tempo, as tricolores empataram em batida de primeira da meia Ángela Gómez, que encobriu a goleira alvinegra Lelê.

A Ferroviária, com 30 pontos, assumiu a quarta posição ultrapassando o próprio Bahia, que foi a 28 pontos. Ambos, porém, não podem mais serem alcançados pelo Inter, nono colocado, com 24 pontos, nem pelo Grêmio, oitavo com a mesma pontuação das Gurias Coloradas, mas que fica à frente do rival pelo saldo de gols. O Corinthians, com 38 pontos, garantiu, pelo menos, o segundo lugar com o empate de sábado.

Brigas de extremos

As Brabas, atuais hexacampeãs e donas de sete títulos, ainda têm a ponta ameaçada pelo São Paulo. As Soberanas acumulam 35 pontos e jogam neste domingo (16), às 11h (horário de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O Tricolor pode igualar a pontuação corintiana em caso de vitória e levar a briga da liderança para a última rodada. Para as Gloriosas, que não vencem desde a estreia e estão na lanterna entre 18 times, o triunfo tira o time da zona de rebaixamento ─ que envolve os dois últimos colocados, o Z-2 ─ e deixa as cariocas dependendo de si no próximo fim de semana para escaparem da queda à Série A2 (segunda divisão).

O Palmeiras, em terceiro, é outro que pode chegar aos 38 pontos neste domingo, mas, como possui nove triunfos, não alcançaria o Timão, que ganhou 12 vezes ─ o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. As Palestrinas pegam o Juventude na Arena Barueri, também às 11h. As gaúchas, com dez pontos, garantem a permanência na Série A1 em caso de empate.

No mesmo horário, Santos e Flamengo medem forças na Arena Inamar, em Diadema (SP). As Sereias da Vila, com 20 pontos e na 12ª posição, têm de vencer neste domingo para chegarem à última rodada na briga pela classificação.

As Meninas da Gávea somam os mesmos 24 pontos de Grêmio e Inter, mas ficam atrás, em décimo, por terem um triunfo a menos. Para dependerem de si na disputa pelo G-8, as rubro-negras precisam pelo menos pontuar no ABC paulista.

Permanência garantida

Um resultado que ajudou o Flamengo foi a derrota do Grêmio para o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, por 2 a 0, na última sexta-feira (14). As atacantes Anny Marabá e Amália marcaram para as Vingadoras no duelo, transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O triunfo afastou de vez qualquer risco de rebaixamento das atleticanas, que foram a 16 pontos. O resultado ainda cravou as mineiras no 13º lugar, independentemente do que ocorrer nos próximos jogos da primeira fase.

Outra equipe que assegurou a permanência foi o Mixto, mesmo com a derrota de sábado para o Cruzeiro, no Dutrinha, em Cuiabá, por 2 a 1. Byanca Brasil colocou as Cabulosas em vantagem e a também atacante Joycinha deixou tudo igual para as Tigresas, mas a zagueira Silvana, contra, acabou fazendo o gol do triunfo mineiro.

As mato-grossenses se beneficiaram da goleada sofrida pelo Vitória para o Red Bull Bragantino, por 6 a 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), também neste sábado. A zagueira Yasmin Índia (contra), a meia Rafa Mineira e o trio de ataque formado por Martina Del Trecco, Lurdinha e Ana Carla (dois gols) construíram o triunfo do Massa Bruta. A também atacante Katy Costa e a meia Iana descontaram.

Flu e Braga ainda sonham

Com 12 pontos, em 14º lugar, o Mixto não pode mais ser ultrapassado pelo Vitória, que segue na 17ª e penúltima colocação, com sete pontos. O Cruzeiro, que foi a 27 pontos, assumiu a sexta posição e está a um empate da classificação às quartas. O Bragantino, com 23 pontos, é o 11º e vai à última rodada com chances de passar de fase.

O América-MG poderia ter aproveitado o revés das rubro-negras para respirar na luta contra o rebaixamento, mas também foi goleado. Em outro jogo do último sábado, as Spartanas levaram 4 a 1 do Fluminense no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com sete pontos, as mineiras ficam fora do Z-2 por terem melhor saldo de gols que o Vitória.

Em contrapartida, as tricolores engataram o terceiro triunfo seguido e entraram no G-8, em sexto lugar, com 25 pontos. Com dois gols, Lelê foi o destaque do resultado positivo das cariocas, que ainda balançaram as redes com a também atacante Kaline e a meia Patrícia Sochor. A centroavante Dani Ortolan marcou para o América-MG.