Ferroviária é campeã brasileira sub-17 feminina

Guerreiras batem Gurias Coloradas por 2 a 1 em Porto Alegre

A Ferroviária conquistou o título de campeã brasileira de futebol sub-17 de 2026. Na manhã deste domingo (30), com transmissão ao vivo da TV Brasil, a equipe paulista venceu as gaúchas por 2 a 1, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, e confirmou a taça depois do 4 a 4 na partida de ida em São Paulo.

As Guerreiras Grenás saíram na frente aos 15 minutos de jogo. Marcelinha foi no fundo e cruzou, Evelyn, livre, abriu o placar. O empate colorado veio aos 5 minutos da etapa fjnal.

Depois do erro na saída de bola das adversárias, Lara Lay tocou para a artilheira do Brasileirão sub-17, Laurinha: 1 a 1.

Aos 35 minutos da etapa final, Sofia, de longe, venceu a goleira e definiu o campeonato: 2 a 1.

Líder do Grupo E na primeira etapa, a Ferroviária dominou as rivais Avaí-Kindermann, Adergs e Remo com seis triunfos e saldo de 36 gols.

Na etapa anterior, passaram pelo São Paulo.