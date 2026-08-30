logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ferroviária é campeã brasileira sub-17 feminina

Guerreiras batem Gurias Coloradas por 2 a 1 em Porto Alegre
Juliano Justo - repórter da EBC
Publicado em 30/08/2026 - 13:53
São Paulo
Porto Alegre (RS), 30/08/2026 - Lance de jogo entre Ferroviária e Internacional, válido pelo Campeonato Sub-17 de Futebol Feminino 2026. Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária
© Jonatan Dutra/Ferroviária

A Ferroviária conquistou o título de campeã brasileira de futebol sub-17 de 2026. Na manhã deste domingo (30), com transmissão ao vivo da TV Brasil, a equipe paulista venceu as gaúchas por 2 a 1, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, e confirmou a taça depois do 4 a 4 na partida de ida em São Paulo.

As Guerreiras Grenás saíram na frente aos 15 minutos de jogo. Marcelinha foi no fundo e cruzou, Evelyn, livre, abriu o placar. O empate colorado veio aos 5 minutos da etapa fjnal.

Depois do erro na saída de bola das adversárias, Lara Lay tocou para a artilheira do Brasileirão sub-17, Laurinha: 1 a 1.

Aos 35 minutos da etapa final, Sofia, de longe, venceu a goleira e definiu o campeonato: 2 a 1.

Líder do Grupo E na primeira etapa, a Ferroviária dominou as rivais Avaí-Kindermann, Adergs e Remo com seis triunfos e saldo de 36 gols.

Na etapa anterior, passaram pelo São Paulo.

Relacionadas
São Paulo (SP), 26/08/2026. - Evento na Federação Paulista de Futebol, Dia F: Legado e Futuro do Futebol Feminino, e assinatura de parceria com a Liga F da Espanha. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
FPF e Liga F anunciam parceria para fortalecer futebol feminino
Maracanã, Rio de Janeiro
Maracanã será palco de abertura da Copa Feminina de Futebol de 2027
Seleção feminina de futebol é convocada para Copa do Mundo Sub-20
Seleção feminina de futebol é convocada para a Copa do Mundo sub-20
Edição:
Carolina Pimentel
ferroviária sub-17 Futebol Feminino TV Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Grupo de 20 pessoas fica à deriva no Rio e é resgatado pelos bombeiros
dom, 30/08/2026 - 15:23
Porto Alegre (RS), 30/08/2026 - Lance de jogo entre Ferroviária e Internacional, válido pelo Campeonato Sub-17 de Futebol Feminino 2026. Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária
Esportes Ferroviária é campeã brasileira sub-17 feminina
dom, 30/08/2026 - 13:53
Seca em Brasília
Geral Região Sul tem risco de temporal e granizo; outras regiões têm calor
dom, 30/08/2026 - 13:45
Juruena, MT, Brasil: Trabalhadores da Cooperativa do Vale do Amanhecer quebram as cascas das castanhas colhidas na reserva legal comunitária do assentamento. Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia Consulta sobre bens sustentáveis no acordo Mercosul–UE acaba na quarta
dom, 30/08/2026 - 12:33
Cabo Canaveral, 30/08/2026 - O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, um projeto de cerca de 4 bilhões de dólares, foi levado ao espaço a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA a bordo de um foguete Falcon Heavy, da SpaceX. Foto: Joe Skipper/NASA
Internacional Nasa lança novo e poderoso Telescópio Espacial Nancy Roman da Flórida
dom, 30/08/2026 - 12:26
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões
dom, 30/08/2026 - 11:43
Ver mais seta para baixo