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Esportes

Fluminense e Vasco abrem oitavas de final da Copa do Brasil com 0 a 0

Depois de clássico morno no Maracanã, decisão fica para quarta-feira
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/08/2026 - 19:49
São Paulo
Rio de Janeiro, Brasil - 01/08/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Vasco esta noite no Maracanã pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
© LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e Vasco não saíram do 0 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorreu na tarde deste sábado (1º) no estádio do Maracanã e foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

O jogo foi muito disputado com muitas faltas e com poucas chances de gol. As equipes pareciam estar mais preocupadas em não perder. Dessa forma, o empate com placar fechado acabou ficando justo.

A partida de volta entre Fluminense e Vasco será na próxima quarta-feira (6), às 21h30, também no Maracanã. Uma vitória simples dá a vaga para o vencedor e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Às 19h30 deste sábado começou o jogo de ida de Atlético-MG e Juventude, em Belo Horizonte e, às 21h, tem Santos e Remo, Vila Belmiro. 

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Edição:
Andreia Verdelio
Copa do Brasil Fluminense Vasco
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