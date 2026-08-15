Fluminense encerra jejum e bate Palmeiras de virada no Brasileirão

O Fluminense encerrou jejum de oito jogos sem vencer e, de quebra, atrapalhou os planos do Palmeiras, que podia disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (15), o Tricolor superou o Verdão por 3 a 2, de virada, no Maracanã, em confronto que abriu a 23ª rodada da competição.

A equipe carioca foi comandada pelo auxiliar Marcão. Ele dirigiu o time de forma interina após a demissão do técnico Luís Zubeldia na última quinta-feira (13), logo depois do 0 a 0 com o Independiente Rivadavia (Argentina) na terça-feira passada (11), também no Rio de Janeiro, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Os tricolores, que vinham de sete empates e uma derrota na sequência negativa, foram a 38 pontos e se mantêm na quarta posição, na zona de classificação à Libertadores de 2027, que reúne os cinco primeiros (o chamado G-5).

O Palmeiras, em contrapartida, permanece com 48 pontos e pode ver a diferença para o vice-líder Flamengo, de seis pontos no início da rodada, cair a apenas três. O Rubro-Negro vai ao Maião, em Mirassol (SP), enfrentar o time da casa neste domingo (16), às 18h30 (horário de Brasília).

Os visitantes saíram na frente logo aos nove minutos, com Gustavo Gómez. O paraguaio subiu mais que o também zagueiro Jemmes, depois de cobrança de escanteio do lateral Joaquín Piquerez pela esquerda, e a cabeçada encobriu o goleiro Fábio.

O Fluminense conseguiu empatar pouco antes do intervalo. Aos 42, Agustín Canobbio recebeu pela direita e cruzou para o também atacante Hulk, de cabeça, mandar para o gol do Palmeiras. Foi a segunda vez que ele balançou as redes pelo Tricolor.

Na etapa final, aos 36 minutos, o atacante Flaco López desviou de cabeça o chutão do goleiro Carlos Miguel e deixou Maurício na cara de Fábio. O meia – que tinha entrado em campo um pouco antes, no lugar do volante Andreas Pereira – bateu na saída do goleiro, recolocando o Verdão à frente.

A vantagem alviverde, contudo, durou três minutos. Aos 39, o lateral Guga cruzou pela direita, Germán Cano cabeceou a bola na trave direita e, na sobra, o também atacante Kevin Serna completou para as redes.

Nos acréscimos, o Fluminense decretou a virada. Aos 46 minutos, Guga foi lançado na direita por Martinelli e cruzou praticamente em cima da linha. O próprio volante entrou na área para escorar e Cano surgiu no meio da finalização para, de cabeça, tirar do alcance de Carlos Miguel e dar a vitória aos donos da casa.