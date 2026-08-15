logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ginástica rítmica: Brasil é bronze e garante vaga em Los Angeles 2028

Equipe brasileira volta ao pódio mundial após duas pratas em 2025
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 15/08/2026 - 16:04
Rio de Janeiro - RJ
Ginástica rítmica: Brasil é bronze no Mundial e garante vaga olímpica. Foto: MeloGym/CBG
© MeloGym/CBG

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica está classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. Neste sábado (15), a equipe conquistou a medalha de bronze no conjunto geral do Campeonato Mundial da modalidade, em Frankfurt, na Alemanha.

A formação é composta pela alagoana Maria Eduarda Arakaki, pela paulista Nicole Pírcio, pela capixaba Sofia Madeira, pelas paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves e pela amazonense Maria Paula Caminha.
 

Ginástica rítmica: Brasil é bronze no Mundial e garante vaga olímpica. Foto: MeloGym/CBG
Ginástica rítmica: Brasil conquista bronze no Mundial de Frankfurt we garante vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Foto: MeloGym/CBG - MeloGym/CBG

A Espanha conquistou o título. O Japão, campeão mundial realizado no Brasil em 2025, ficou com a prata. As brasileiras deixaram para trás adversários de peso, como a China, atual campeã olímpica, e a Bulgária, vencedora dos Jogos de Tóquio, em 2021.

Na disputa do conjunto geral, as equipes realizam duas séries. Na mista, as ginastas se apresentam com três arcos e duas maças. Na apresentação com cinco bolas, cada ginasta utiliza um dos aparelhos. A pontuação final é a soma das notas das duas rotinas, que levam em conta aspectos como dificuldade, execução e composição artística.

Na série mista, o Brasil teve a segunda melhor nota do dia, com 28,700 pontos, ao som de Abracadabra, de Lady Gaga. Já na apresentação com cinco bolas, que teve Feeling Good, de Michael Bublé, como trilha, o conjunto obteve 26,800 pontos, a oitava melhor nota da prova. O total foi de 55,500 pontos.

Os países foram divididos em três grupos de 14 conjuntos. O Brasil competiu no segundo grupo e terminou provisoriamente na segunda posição, atrás apenas da Espanha, que teve a melhor nota nas duas séries.

A confirmação da medalha e da vaga olímpica dependia dos resultados do terceiro grupo, que reunia adversários como Japão, Bulgária e Rússia. Apenas as japonesas superaram a pontuação brasileira, garantindo o bronze ao Brasil e a classificação para os Jogos de Los Angeles.

Esta foi a segunda edição consecutiva do Mundial com o Brasil no pódio. No ano passado, quando a competição foi disputada no Rio de Janeiro, o mesmo sexteto conquistou duas medalhas de prata, no conjunto geral e na série mista.
 

Ginástica rítmica: Brasil é bronze no Mundial e garante vaga olímpica. Foto: MeloGym/CBG
Ginástica rítmica: Brasil é bronze no Mundial e garante vaga olímpica. Foto: MeloGym/CBG - MeloGym/CBG

O Mundial termina neste domingo (16). O conjunto brasileiro terá as duas finais por aparelhos. A prova com cinco bolas começa às 6h, enquanto a série mista está prevista para as 9h, ambas no horário de Brasília.

"Nós simulamos várias vezes esse dia. Independentemente de como fôssemos na primeira série, teríamos que entrar na segunda e ir muito bem também. É bem tenso para as ginastas porque, no fim das contas, elas têm menos de uma hora para se apresentarem novamente. Controlar as emoções não é fácil", avaliou a técnica da seleção brasileira, Camila Ferezin, à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

"Nossos conjuntos de cinco bolas e misto têm apresentações com dificuldades muito altas. Então, acredito que amanhã [domingo], elas possam ir ainda melhor", projetou a treinadora.

Relacionadas
Maria Eduarda Alexandre estreia em seu primeiro Mundial de Ginástica Artística com somatório alto na apresentação com bola - em 12/08/2026
Babi e Maria Eduarda brilham em 1º dia do Mundial de Ginástica Rítmica
Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Rhythmic - Group All-Around - Qualification - Ariake Gymnastics Centre, Tokyo, Japan - August 7, 2021. Team Brazil in action with clubs and hoops REUTERS/Mike Blake
Seleção brasileira de ginástica rítmica é convocada para Mundial
Edição:
Maiana Diniz
ginástica rítmica Campeonato Mundial brasil Frankfurt Los Angeles 2028 jogos olímpicos Maria Eduarda Arakaki Nicole Pírcio Sofia Madeira Julia Kurunczi Mariana Gonçalves Maria Paula Caminha cbg
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fluminense encerra jejum e bate Palmeiras de virada pelo Brasileirão. Foto: Marina Garcia/Fluminense FC
Esportes Fluminense encerra jejum e bate Palmeiras de virada no Brasileirão
sab, 15/08/2026 - 19:08
Brasileirão Feminino A3: Juventude-SE sai na frente da Portuguesa-AP. Foto: Flávio Ribeiro - @clikesportivo/Juventude-SE
Esportes Brasileirão Feminino A3: Juventude-SE sai na frente da Portuguesa-AP
sab, 15/08/2026 - 18:55
Cinquenta anos do atentado a bomba na ABI. Foto:Divulgação/ ABI
Direitos Humanos Publicação lembra 50 anos do atentado à sede da ABI na ditadura
sab, 15/08/2026 - 18:40
Logo da Agência Brasil
Cultura Show exclusivo resgata clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil
sab, 15/08/2026 - 18:28
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões neste domingo
sab, 15/08/2026 - 17:45
Desabamento de edifício residencial na Rua Jorge Amado, em São Bernardo do Campo. Foto: ABC/Divulgação
Geral Prédio desaba em São Bernardo do Campo e deixa cinco feridos
sab, 15/08/2026 - 17:07
Ver mais seta para baixo