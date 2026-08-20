Grand Slams criam conselho de tenistas em meio a debate sobre prêmios

Comitê será criado após o US Open, que começa neste domingo (23)

Os quatro maiores torneios de tênis do mundo, os Grand Slams, anunciaram nesta quinta-feira (20) a criação de um Conselho Consultivo de Jogadores do Grand Slam, que se dedicará a uma série de questões, incluindo a premiação em dinheiro.

O Aberto da Austrália, o Aberto da França, Wimbledon e o US Open afirmaram, em um comunicado à imprensa conjunto, que o conselho será lançado após o último Grand Slam do ano, que começa no final deste mês em Nova York.

Atualmente, os torneios estão definindo a composição do conselho e sua estrutura operacional com a participação dos jogadores.

Os tenistas interessados poderão se candidatar a vagas no conselho, onde poderão abordar uma ampla gama de questões esportivas relacionadas aos Grand Slams, incluindo o desejo de uma participação maior na receita gerada pelos quatro eventos de maior prestígio do tênis mundial.

“Ter um lugar à mesa com os Grand Slams é algo que já desejávamos há algum tempo, por isso estou muito satisfeito em ver esse conselho se formar”, disse o número seis do mundo, Ben Shelton, em um comunicado à imprensa. “Isso nos dá, como jogadores, uma oportunidade real de ter voz, contribuir para o diálogo e ajudar a moldar os torneios além do que acontece na quadra.”

No Aberto da França deste ano, a número um do mundo no tênis feminino, Aryna Sabalenka, afirmou que os jogadores boicotariam o evento se o prêmio em dinheiro no Grand Slam de saibro não fosse aumentado. A norte-americana Coco Gauff também manifestou seu apoio a essa medida drástica.

Os quatro torneios de maior prestígio afirmaram que o objetivo do conselho será fortalecer ainda mais a parceria entre os Grand Slams e os tenistas, com foco na participação dos jogadores nas questões esportivas dos torneios.

Questões esportivas que afetem coletivamente os torneios do Grand Slam serão tratadas por meio do conselho de forma conjunta.

O conselho também proporcionará um fórum regular para que os jogadores discutam questões como bem-estar e remuneração com cada Grand Slam individualmente, devido às diferenças na estrutura, economia, governança e processo de tomada de decisão de cada torneio.

“Ouvimos o desejo dos jogadores de terem mais voz, e esse conselho consultivo é um passo importante para um relacionamento mais forte entre os torneios do Grand Slam e os jogadores”, disse Deborah Jevans, presidente do All England Club.

“Estamos ansiosos para trabalhar juntos a fim de aprimorar a experiência dos jogadores, valorizar ainda mais os torneios do Grand Slam e garantir que o esporte continue a prosperar.”

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