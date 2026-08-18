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Esportes

Hortência é indicada a prêmio de maior atleta da história dos Mundiais

Ela é a única brasileira entre nove candidatas á láurea da Fiba
Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 19:41
Rio de Janeiro
Indicação da Hortência ao prêmio da Fifa de Federação Interancional de Basquete (Fiba) de maior atleta da história das Copas do Mundo. foto: FIBA Basketball
© FIBA Basketball

Campeã mundial de basquete com a seleção feminina no título inédito conquistado em 1994, a ex-jogadora Hortência é a única brasileira entre as nove indicadas ao prêmio de maior atleta da história das Copas do Mundo, concedido pela Federação Internacional da modalidade (Fiba). A entidade abriu votação popular nesta terça-feira (18) no site do próximo Mundial, que começa em 4 de setembro, na Alemanha.

Hortência foi uma das protagonistas na conquista da Copa doi Mundo de 1994, na Austrália, com vitória da Amarelinha na final contra a China (96 a 87), junto com Magic Paula e Janeth, conhecido como trio de ouro. Um dos jogos mais emocionantes foi a semifinal contra os Estados Unidos, até então hegemônico nas quadras. As brasileiras levaram a melhor sobre as norte-americanas por 110 a 107, tendo a ala-armadora Hortência como cestinha, com 32 pontos, seguida por Magic Paula (29) e Janeth (22).  

Dois anos depois, o trio de ouro voltou a brilhar na Olimpíada de Atlanta (Estados Unidos), quando a seleção foi vice-campeã, subindo pela primeira vez no pódio olímpico com a prata.

Durante a carreira, Hortência disputou outras quatro edições de Copa do Mundo e também foi cestinha nas edições de 1979, 1983 e 1990. Nesta última, disputada na Malásia, a brasileira estabeleceu o recorde de maior média de pontos (31,5) que detém até hoje.    

A primeira e única votação promovida pela Fiba ao prêmio de maior jogadora de todos os tempos ocorreu em 2018, na véspera da Copa do Mundo na Espanha. Na ocasião, Hortência levou o prêmio com 85% dos votos.

Candidatas ao prêmio da Fiba

Hortência Marcari (BRA)
Lauren Jackson (AUS)
Uljana Semjonova (LET)
Sue Bird (EUA)
Penny Taylor (AUS)
Diana Taurasi (EUA)
Lisa Leslie (EUA)
Maya Moore (EUA)
Breanna Stewart (EUA)

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hortência prêmio Votação Aberta maior atleta da história Copas do Mundo Fiba Recorde Média de Pontos título mundial inédito
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