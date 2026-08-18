logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Incômodo no abdômen faz João Fonseca desistir do Masters de Cincinnati

Após vitória na estreia, brasileiro disputaria 3ª rodada nesta terça
Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 17:16
Rio de Janeiro
João Fonseca vence estreia da chave de simples de Roland Garros, em 27/05/2025
© Philippe Montigny/FFT/Direitos Reservados

O tenista brasileiro desistiu de disputar o Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) por conta de um desconforto do lado esquerdo do abdômen. Após vitória na estreia no último domingo (16), o atleta de 19 anos voltaria à quadra nesta terça-feira (18), quando enfrentaria australiano Christopher O’Connell por uma vaga nas oitavas de final.

Fonseca recorreu às redes sociais no fim da noite de segunda (17) para comunicar a desistência do torneio, que serve de preparação para o US Open, quarto e último Grand Slam do ano, em Nova York.

"Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade, e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem", disse o atleta no Reels do Instagram.

Cabeça de chave 23, Fonseca estreou direto na segunda rodada do Masters de Cincinatti, com triunfo sobre o holandês Botic van de Zandschulp (59º no ranking mundial) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

O tenista brasileiro terá agora pouco mais de uma semana para se recuperar a tempo de disputar a chave principal do US Open, a partir de 30 de agosto.

Antes de Cincinatti, Fonseca cravou vitórias sobre o grego Stefanos Tsitsipas (49º) e o norueguês Casper Ruud (17º), antes de ser eliminado na oitavas pelo norte-americano Bem Shelton (6º).

Próximos compromissos de Fonseca na temporada

US Open - de 23 agosto a 13 setembro;

Copa Davis no RJ - Brasil x Suíça - 18 e 19 setembro;

ATP 500 de Tóquio - de 30 setembro a 6 outubro;

Masters 1000 de Xangai - de 7 a 18 outubro;

ATP 500 da Basileia -  de 26 outubro a 1º novembro;

Masters 1000 de Paris - de 2 a 8 de novembro.

Relacionadas
Aug 5, 2026; Montreal, QC, Canada; Joao Fonseca (BRA) reacts after scoring a point against Stefanos Tsitsipas (GRE) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images
João Fonseca supera Tsitsipas na estreia do Masters 1000 de Montreal
Brasília (DF), 18/08/2026 - Brasileirão Feminino A3: Planalto abre vantagem sobre Realidade Jovem. Foto: Adriano Reis/Planalto FC
Brasileirão Feminino A3: Planalto abre vantagem sobre Realidade Jovem
Arsenal celebra título da Premier League 24 de maio de 2026 Action Images via Reuters/Matthew Childs
Premier League divulgará análise sobre decisões de árbitros do VAR
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca desistência Masters 1000 de Cincinnati incômodo abdomên desconforto US Open
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soure (PA), 09/010/2025 - A empreendedora Glauciane Pinheiro Lima produz estampas originais da moda marajoara no Espaço Mang. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Inscrições para capacitação em IA para empreendedoras estão abertas
ter, 18/08/2026 - 19:18
Reforço na fiscalização de voos panorâmicos no Rio, Foto: : Fabio Motta/ Prefeitura do Rio
Geral Anac suspende quatro empresas de voos panorâmicos que operavam no Rio
ter, 18/08/2026 - 19:06
Brasília - 11/08/2026 - Discord: a rede social popular entre jovens. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Entidades publicam carta em defesa da suspensão de lives no Discord
ter, 18/08/2026 - 18:28
Sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Victor Piemonte/STF
Justiça Dino e Moraes defendem rediscutir dispensa de diploma para jornalista
ter, 18/08/2026 - 18:01
A atriz Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), em sua casa, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/gloriamenezesoficial
Cultura Atriz Glória Menezes morre aos 91 anos, no Rio
ter, 18/08/2026 - 17:58
Brasília (DF) 05/08/2026 -Idoso usando celular na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Fazenda suspende 14 sites de apostas por irregularidades
ter, 18/08/2026 - 17:35
Ver mais seta para baixo