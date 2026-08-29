logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Isaquias Queiroz é campeão mundial no C1 500m na Polônia

Baiano leva 8° ouro em mundiais e o penta na prova
Juliano Justo – repórter da EBC
Publicado em 29/08/2026 - 11:25
São Paulo
Isaquias Guimaraes Queiroz during ICF Canoe Sprint and Paracanoe World Championships in Poznan, Poland, on August 28, 2026 (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto)NO USE FRANCE
© Reuters/Foto Olimpik/Arquivo/Proibida reprodução

Isaquias Queiroz escreveu mais uma página dourada na brilhante trajetória na canoagem. O baiano ganhou a prova do C1 500m no Mundial de Canoagem, neste sábado (29), em Poznan (Polônia) com o tempo de 1m46s08.

Essa foi a quinta medalha de ouro do brasileiro em mundiais nessa prova (2013, 2014, 2018, 2022 e 2026) e a 15ª na história do torneio (oito ouros, uma prata e seis bronzes).

O tcheco Martin Fuksa e o chinês Bowen Ji ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. 

Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, a prova do C1 500m não faz parte do programa.

A distância olímpica individual é o C1 1000m, na qual Isaquias não foi ao pódio.

 

Relacionadas
Isaquias Queiroz chega em nono e último lugar na final C1 1000 do Mundial de canoagem velocidade - em 28/08/2026
Isaquias Queiroz fica longe do pódio do Mundial de canoagem na Polônia
Edição:
Denise Griesinger
canoagem Mundial de Canoagem Isaquias Queiroz Poznam Polônia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Caracas 11/08/2025 REUTERS/Gaby Oraa
Internacional Presidente da Venezuela confirma acordo petrolífero com Estados Unidos
sab, 29/08/2026 - 12:51
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 30 milhões neste domingo
sab, 29/08/2026 - 12:32
São Paulo (SP), 18/08/2026 - Posto de vacinação contra o Sarampo na Estação Metrô Tucuruvi em São Paulo. Fotos: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Saúde Ministério da Saúde reforça chamamento para vacina contra o sarampo
sab, 29/08/2026 - 11:49
Isaquias Guimaraes Queiroz during ICF Canoe Sprint and Paracanoe World Championships in Poznan, Poland, on August 28, 2026 (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto)NO USE FRANCE
Esportes Isaquias Queiroz é campeão mundial no C1 500m na Polônia
sab, 29/08/2026 - 11:25
Califórnia, 29/08/2025 - A fluminense Lídia Cruz estabeleceu o novo recorde das Américas ao vencer os 150m medley S4 (limitação físico-motora). A marca da brasileira foi 2min56s31. Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, ela ficou com o bronze, com a marca de 2min57s16. Foto: Alessandra Cabral/CPB
Esportes Parapan-Pacífico de natação: Brasil estreia com medalhas e recorde
sab, 29/08/2026 - 11:20
Paracatu (MG), 28/08/2026 - Fliparacatu, “Festival Literário Internacional de Paracatu. Foto: Fliparacatu/Divulgação
Cultura Calila das Mercês lança livro e celebra literatura feita no interior
sab, 29/08/2026 - 11:05
Ver mais seta para baixo