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Esportes

Jacky Godmann e Gabriel Nascimento são prata no Mundial de Canoagem

No último dia, Brasil fatura 1° medalha mundial sem Isaquias
Juliano Justo - repórter da EBC
Publicado em 30/08/2026 - 17:37
São Paulo
Poznań. 30/08/2026 - Jacky Godmann e Gabriel Nascimento são prata no Mundial de Canoagem Velocidade. Foto: Fábio Canhete/CBCa
© Fábio Canhete/CBCa

Jacky Godmann e Gabriel Nascimento conquistaram a prata no C2 500m neste domingo (30). Essa medalha e o ouro de Isaquias Queiroz no C1 500m, no sábado (29), foram os pódios brasileiros no torneio. 

Na final do C2 500m, a dupla verde e amarela fez uma prova forte e terminaram na segunda colocação, com o tempo de 1min39s81, apenas 58 centésimos atrás dos campeões, os atletas independentes Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que marcaram 1min39s23.

Foi o primeiro pódio mundial sênior da dupla e também a primeira medalha do Brasil em um Mundial de canoagem velocidade sem Isaquias Queiroz.

O Brasil levou mais seis medalhas na Paracanoagem, sendo quatro pratas e dois bronzes.

Com o resultado, a delegação terminou o Mundial com 1 ouro, 5 pratas e 2 bronzes: na sétima colocação geral do quadro de medalhas.

A primeira medalha do dia no Mundial de Paracanoagem veio com Fernando Rufino. O Cowboy foi vice-campeão mundial no KL2M200m.

Em uma final extremamente equilibrada, o brasileiro completou a prova em 42s79, apenas três centésimos atrás do australiano Curtis McGrath, que levou o ouro com 42s76.

Na sequência, o Brasil voltou ao pódio no KL3M200m, em uma dobradinha nacional. Gabriel Porto conquistou a medalha de prata, com 39s91. Logo atrás, Miqueias Rodrigues ficou com o bronze, com 40s68.

O ouro da prova foi para o georgiano Serhii Yemelianov, que marcou 39s82.

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Edição:
Carolina Pimentel
Canoagem Jacky Godmann Gabriel Nascimento paracanoagem
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