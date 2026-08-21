Libertadores pode ter semifinais 100% brasileiras pela primeira vez

A edição 2026 da Libertadores pode ser a primeira em que os quatro semifinalistas são do mesmo país. Para isso, será necessário que os quatro representantes do Brasil que ainda seguem na disputa do principal torneio de clubes da América do Sul vençam os confrontos que terão pela frente nas quartas de final.

A sofrida classificação do Corinthians tornou o cenário possível. Na noite dessa quinta-feira (20), mesmo atuando a maior parte do segundo tempo com um a menos, o Timão despachou o Rosario Central ao vencer por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo. Uma semana antes, na Argentina, os times empataram sem gols e os brasileiros também tiveram um jogador expulso: o volante Allan, a dez minutos do fim.

Aos 12 minutos da etapa final da partida em São Paulo, o Alvinegro perdeu o volante Raniele, que recebeu o segundo cartão amarelo após falta no atacante Enzo Copetti. Mesmo assim, aos 35, foi o time da casa que balançou as redes.

No retorno à equipe após longo processo de renovação contratual, o atacante holandês Memphis Depay cobrou falta a meia altura pela esquerda e o volante Breno Bidon, bem posicionado, apareceu na pequena área e desviou para marcar o gol da classificação.

O rival do Timão na próxima fase será mais um argentino, o Estudiantes, que eliminou a Universidad Católica (Chile). Como a campanha adversária é melhor, o clube brasileiro terá que fazer o jogo de volta fora de casa.

Nós contra eles

Além do Corinthians, as quartas da Libertadores reúnem Flamengo, Palmeiras e Fluminense. O Brasil ainda tinha mais dois representantes nas oitavas de final, mas o Cruzeiro foi superado justamente pelo Rubro-Negro e o Mirassol perdeu nos pênaltis para a LDU de Quito (Equador).

Atual campeão e único time brasileiro nas quartas que fará o jogo de volta em casa, o Flamengo pode pegar o Timão em uma semifinal. Além de os paulistas eliminarem o Estudiantes, os cariocas terão que deixar para trás o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Tolima, o único das oitavas que falta ser definido.

Equatorianos e colombianos fazem o segundo jogo na próxima terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. Há três dias, na partida de ida, o Del Valle ganhou por 1 a 0 no Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade colombiana de Ibagué. O duelo está atrasado devido ao terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na semana passada.

O Palmeiras, vice em 2025, enfrentará a LDU. Assim como ocorreu com o Mirassol, o Verdão terá que decidir o confronto longe de São Paulo, nos 2.850 metros de altitude de Quito. A equipe do Equador fez campanha melhor na fase de grupos.

Se passar, o time alviverde pode ter como adversário o Fluminense. O próximo compromisso pela Libertadores será contra outro argentino, o Platense, que, assim como os cariocas, precisou dos pênaltis para despachar o Coquimbo Unido (Chile).

Três no máximo

Até hoje, o máximo de clubes de um mesmo país a chegar simultaneamente às semifinais da Libertadores foi três - o que ocorreu duas vezes, apenas. Em 1966, quando essa fase foi disputada por sete clubes divididos em duas chaves, o futebol argentino emplacou River Plate, Boca Juniors e Independiente ao lado dos uruguaios Peñarol e Nacional, da Universidad Católica e do paraguaio Guaraní.

Em 2021, no atual formato da competição, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras alcançaram o top-4 ao lado do Barcelona de Guayaquil. O time equatoriano foi quem frustrou a possibilidade de semifinais 100% brasileiras ao eliminar o Fluminense nas quartas daquela edição.

Bota deixa a Sula

Também na noite de ontem, o Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O resultado, porém, foi insuficiente para classificar o time alvinegro, que havia perdido nos 3.400 metros de altitude da peruana Cusco, no jogo de ida, por 6 a 1.

Comandado interinamente por Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, após a demissão de Franclim Carvalho, o Glorioso até abriu cedo o placar no Rio de Janeiro com o atacante Danilo Pereira, aos sete minutos. A equipe da casa pressionou, criou oportunidades e teve um gol anulado de Danilo Santos, aos 35, após o árbitro de vídeo (VAR) constatar um toque de mão do volante na jogada.

Na etapa final, aos sete, o VAR ainda cancelou um pênalti em cima de Vitinho, alegando falta do lateral na origem do lance. A necessidade de marcar mais quatro gols para pelo menos levar a decisão aos pênaltis, foi demais. Melhor para o Cienciano, que festejou a classificação e terá pela frente o Montevideo City Torque (Uruguai) nas quartas.

Assim como na Libertadores, o Brasil ainda tem quatro representantes na Sul-Americana. A diferença é que dois deles se enfrentam já nas quartas: Atlético-MG e Santos. O São Paulo terá pela frente o Boca Juniors, enquanto o Vasco encara quem avançar entre River Plate e Independiente Santa Fe (Colômbia).