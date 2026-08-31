Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Lionel Messi, que foi capitão da Argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022 e na final de 2026, anunciou nesta segunda-feira (31) sua aposentadoria da seleção argentina.

O recordista com oito Bolas de Ouro é o jogador com mais partidas disputadas e mais gols marcados pela "albiceleste", com 125 gols em 207 jogos, tendo transformado uma relação complicada com a seleção nacional em uma história de redenção e triunfo.

“Foi uma decisão que doeu e ainda dói na alma, mas entendo que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo de mim — não apenas nestes últimos anos, quando conquistamos tudo, mas também antes disso; sempre lutei e dei tudo em campo por esta camisa, para trazer alegria a vocês e fazer com que se sintam orgulhosos de serem argentinos por meio do futebol”, publicou o jogador de 39 anos no Instagram.

“O tempo está se esgotando, capítulos chegam ao fim, e este é um que me dói profundamente. Eu amo, sempre amei e sempre amarei fazer parte da seleção nacional. Dei tudo o que tinha; não tenho mais nada a oferecer e, além disso, há ótimos jogadores jovens surgindo que merecem estar aqui.”

A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo deste ano impediu que Messi tivesse uma despedida digna de conto de fadas, mas seu lugar entre os grandes nomes do futebol já estava garantido há muito tempo.

Após anos de decepções com a Argentina, incluindo a derrota na final da Copa do Mundo de 2014 e em finais consecutivas da Copa América, Messi conquistou seu primeiro grande título internacional na Copa América de 2021, antes de levar seu país à glória na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain, que agora joga pelo Inter Miami, conquistou mais um título da Copa América em 2024 e chegou à sua sexta Copa do Mundo na esperança de encerrar sua carreira com um capítulo final extraordinário.

A derrota por 1 a 0 para a Espanha, após a prorrogação, fez com que isso não acontecesse, mas Messi, que estreou pela Argentina em 2005, se despede tendo saído da sombra de Diego Maradona, capitão campeão da Copa do Mundo de 1986, para construir seu próprio legado como mais uma figura marcante na história do futebol de seu país.

“Vou embora com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado a vocês, ao lado dos meus companheiros de equipe, momentos de sonho. Foi uma loucura ter vivido isso com vocês. Eu amo vocês!”, disse Messi na mensagem dirigida aos torcedores.

“La Pulga” esclareceu que escreveu essas palavras no dia 21 de julho, dois dias após a final. “Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou mais convencido do que antes”, concluiu.

Jorge Messi faleceu há algumas semanas, aos 68 anos, após lutar contra uma longa doença.

"Superlativo"

Após o anúncio, que surpreendeu o mundo do futebol, federações, clubes e jogadores dedicaram mensagens ao astro e à sua grande trajetória internacional com a “albiceleste”.

“Eterna gratidão, Leo. Vamos te amar até o fim de nossos dias”, disse a Associação Argentina de Futebol em sua conta oficial no X.

Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Cristian Romero e outros companheiros também deixaram suas mensagens nas redes sociais para “o capitão”.

“Seremos gratos a você pelo resto de nossas vidas por ser argentino, por levar a Argentina ao topo do mundo e por escolher este país quando você poderia facilmente ter escolhido outro”, disse Di María em uma postagem nas redes sociais.

“Seu amor incondicional pelo nosso país, suas lutas internas para nunca desistir, sua força para sempre suportar as injustiças, sua liderança e qualidade humana... O maior da história”, afirmou De Paul.

Muitos argentinos se mostraram emocionados com a notícia nas ruas de Buenos Aires.

“Eu vi o Maradona, vi muitos jogadores, o (Mario) Kempes, mas o Messi é superlativo, ou seja, não tem comparação”, destacou Carlos Sciata, um trabalhador de 57 anos.

A aposentadoria do astro nascido em Rosário teve um efeito especial nos jovens argentinos, que não conhecem uma seleção nacional sem a presença dele.

“Desde que sou criança, sempre o vi jogar. Ou seja, nunca vivi uma seleção sem o Messi, então, bem, vai ser difícil”, disse à Reuters Francisca Mieth, uma estudante de 18 anos.

“O mais importante que Messi deixou foi o fato de insistir, persistir, perseguir um sonho, uma meta, um objetivo e, não importa o que os outros digam, se dedicar até conseguir e não desistir”, afirmou José Aramburu, um passeador de cães de 36 anos.

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