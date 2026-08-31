Manchester City confirma contratação do atacante Allan, do Palmeiras

Jogador catarinense permanecerá no clube britânico por cinco anos

O Manchester City confirmou a contratação do atacante brasileiro Allan Elias, de 22 anos, vindo do Palmeiras, com um contrato de cinco anos, a sexta contratação do clube para a temporada.

“Allan é um jogador realmente empolgante, e acreditamos que ele será uma grande aquisição para o elenco”, disse o diretor de futebol do City, Hugo Viana, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (31). “Ele tem demonstrado, ao longo de sua curta carreira até agora, que vai lutar para dar o melhor de si.”

Segundo reportagens, o City concordou em pagar cerca de 40 milhões de euros (R$ 240,4 milhões) pelo jogador, que passou pelas categorias de base do clube paulista e disputou 96 partidas pelo time principal.

Elliot Anderson, Geronimo Rulli, Ayyoub Bouaddi, Jeremy Monga e Pierce Charles também se juntaram ao clube durante esta janela de transferências.

“Este é um momento surreal para mim. O Manchester City, com tudo o que conquistou nos últimos 15 anos, é um dos clubes mais atraentes do mundo para os jogadores”, disse Allan.

“Poder estar aqui hoje e dizer que me juntei a eles é o momento de maior orgulho da minha vida. Amo o Palmeiras e sempre amarei — mas a decisão de vir para o City foi fácil.”

Allan, nascido em Florianópolis, disse que espera ser “mais um bom brasileiro” na Premier League e seguir os passos de jogadores como Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho, que conquistaram títulos da Premier League com o City.

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