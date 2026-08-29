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Esportes

Parapan-Pacífico de natação: Brasil estreia com medalhas e recorde

Lídia Cruz quebra marca das américas nos 150m medley S4
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 29/08/2026 - 11:20
São Paulo
Califórnia, 29/08/2025 - A fluminense Lídia Cruz estabeleceu o novo recorde das Américas ao vencer os 150m medley S4 (limitação físico-motora). A marca da brasileira foi 2min56s31. Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, ela ficou com o bronze, com a marca de 2min57s16. Foto: Alessandra Cabral/CPB
© Alessandra Cabral/CPB

O Brasil fechou o primeiro dia de disputas do Parapan-Pacífico de natação com quatro pódios. Foram dois ouros e duas pratas nesta sexta-feira (28), na cidade de Walnut, nos Estados Unidos.

As provas do Parapan-Pacífico são disputadas no formato multiclasses, em que atletas de diferentes classes competem na mesma série. As classificações às finais e a definição das medalhas são feitas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC), que atribui uma pontuação à prova de cada atleta, levando em conta o tempo e a classe.

O torneio segue até domingo (30).

Disputado desde 2011, o Parapan-Pacífico é aberto a nadadores de países de fora da Europa. Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão criaram o torneio com o objetivo de oferecer disputas de alto rendimento em anos nos quais não há disputa de Mundial ou Jogos Paralímpicos.

O Brasil participa do evento com uma equipe de 16 nadadores. Todos foram medalhistas em disputas individuais do último Mundial da modalidade, disputado em Singapura, em 2025.

Recorde e dobradinha

A fluminense Lídia Cruz estabeleceu o novo recorde das Américas ao vencer os 150m medley S4 (limitação físico-motora). A marca da brasileira foi 2min56s31. Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, ela ficou com o bronze, com a marca de 2min57s16.

Na mesma prova, a mineira Patrícia Pereira fez o tempo de 2min57s33 e levou a prata.

Ouro

Nos 200m livre, classes S2-S5 e S14, o paulista Gabriel Bandeira foi o mais rápido, com o tempo de 1min53s21, e levou a medalha de ouro. 

Nos 50m borboleta das classes S5-S7, o paulista Samuel Oliveira conquistou a medalha de prata, com o tempo de 33s68 e 949 pontos.

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natação Mundial de Natação Parapan-Pacífico
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