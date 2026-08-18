Premier League divulgará análise sobre decisões de árbitros do VAR

Relatórios eram mantidos em sigilo até a temporada passada

A Premier League divulgará semanalmente as conclusões de seu Painel Independente de Incidentes-Chave em Partidas (Key Match Incidents Panel - KMI), que analisa as decisões tomadas pelos árbitros e pelo VAR, em uma iniciativa para aumentar a transparência, informou a primeira divisão inglesa nesta terça-feira (18).

O painel, composto por cinco membros e criado durante a temporada 2022-23, analisa e vota as decisões tomadas pelos árbitros em todos os incidentes importantes ocorridos nas partidas da liga. Os resultados eram compartilhados com os clubes e os árbitros, mas os pareceres completos eram mantidos em sigilo até a temporada passada.

A liga afirmou que a medida visa garantir “total transparência em torno das avaliações das decisões tomadas pelos árbitros”.

A liga também compartilhará, pela primeira vez nesta temporada, citações diretas dos árbitros em campo e do VAR sobre incidentes importantes em sua conta de mídia social “Premier League Match Centre”, juntamente com o áudio da partida captado pelas câmeras usadas pelos árbitros em jogos selecionados.

“Juntamente com o órgão que representa os árbitros profissionais, a Premier League também continuará a pressionar o IFAB (International Football Association Board), órgão regulador das regras do futebol, para que permita que mais comunicações dos árbitros sejam transmitidas durante as partidas”, acrescentou a liga.

A temporada 2026-27 da Premier League terá início na sexta-feira (21), com o atual campeão Arsenal enfrentando o recém-promovido Coventry City.

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