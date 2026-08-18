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Esportes

Remo empata no último lance, mas Inter deixa a zona de rebaixamento

Vitor Bueno iguala aos 49 do segundo tempo e frustra torcida colorada
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/08/2026 - 22:28
São Paulo - SP
Jogadores do Internacional lamentam o empate com o Remo, no Beira-Rio, em Porto Alegre
© Ricardo Duarte/Internacional

A partida que finalizou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro promoveu uma mudança na zona de rebaixamento. Nesta segunda-feira (17), o Internacional empatou por 1 a 1 com o Remo no Beira-Rio, em Porto Alegre, e saiu do grupo que reúne as quatro piores campanhas da competição (o Z-4).

A torcida colorada, porém, deixou o estádio frustrada e vaiando o elenco. A equipe balançou as redes cedo e ficou em vantagem até o último lance da partida, aos 49 minutos do segundo tempo, quando cedeu a igualdade ao Leão Azul.

 

Jogadores do Internacional lamentam o empate com o Remo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na 23a rodada do Brasileirão
Jogadores do Internacional lamentam o empate com o Remo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na 23ª rodada do Brasileirão - Ricardo Duarte/Internacional

Sem vencer pelo Brasileirão desde 16 de maio, o Inter foi a 24 pontos e ganhou uma posição, agora em 16º lugar. Pior para o Mirassol, com 23 pontos, que entrou na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. O Remo possui a mesma pontuação do time paulista, mas fica atrás, em 18º, por ter uma vitória a menos.

O Inter abriu o marcador aos dois minutos do primeiro tempo. O lateral Matheus Bahia foi lançado na esquerda e cruzou a meia altura para o atacante Johan Carbonero bater de primeira e acertar o canto esquerdo do goleiro Marcelo Rangel.

A etapa final foi marcada por muitos erros de passe de ambos os lados. O Remo aproveitou o recuo do Inter e se lançou ao ataque. No último lance da partida, o meia Vitor Bueno cobrou falta da intermediária, a bola desviou no atacante Alerrandro e foi para as redes, evitando o revés para os paraenses.

Os dois times voltam a campo neste sábado (22). O Remo vai ao Rio de Janeiro e abre a 24ª rodada contra o Fluminense no Maracanã, às 16h (horário de Brasília). Em seguida, às 18h30, o Inter recebe o Atlético-MG no Beira-Rio.

 

Edição:
Maiana Diniz
Internacional; Inter; Remo; Campeonato Brasileiro; Brasileirão; futebol; futebol brasileiro; Beira-Rio; Porto Alegre; Johan Carbonero; Vitor Bueno; zona de rebaixamento; Z-4; Mirassol; Atlético-MG; Fluminense
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