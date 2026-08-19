Seleção feminina de futebol é convocada para a Copa do Mundo sub-20

Competição será disputada na Polônia entre os dias 5 e 27 de setembro

A seleção feminina está convocada para a disputa da Copa do Mundo sub-20, que será realizada entre os dias 5 e 27 de setembro, na Polônia. A técnica Camilla Orlando divulgou a lista com 21 atletas nesta quarta-feira (19), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A delegação se reúne em São Paulo neste domingo (23) e viaja ao país-sede do Mundial no dia seguinte. A preparação terá início na próxima quinta-feira (27), em Cracóvia.

No dia 30, jogadoras e comissão técnica viajam cerca de 110 quilômetros até a cidade de Bielsko-Biala, que receberá os três jogos do Brasil pelo Grupo B.

A estreia na Copa será no dia 5 de setembro, contra a Tanzânia, às 10h (horário de Brasília). No dia 8, as brasileiras encaram o Canadá, no mesmo horário. A participação na primeira fase termina no dia 11, novamente às 10h, diante da Inglaterra.

Atual campeão brasileiro sub-20, em final transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Flamengo tem quatro representantes na seleção, sendo o clube com mais convocadas: a zagueira Sofia, as meias Emilly e Kaylane e a atacante Brendha.

O vice São Paulo teve três atletas chamadas, assim como a Ferroviária. Já Internacional e Benfica (Portugal) possuem duas jogadoras cada no grupo.

A lista reúne ainda jogadoras de Corinthians, Botafogo, Fluminense, Santos e Grêmio. Destaque, também, para a atacante Gio Canali, que está no futebol universitário dos Estados Unidos, representando a Virginia University.

O Mundial reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro times em cada. Os dois primeiros se classificam, além dos quatro melhores terceiros colocados. A Coreia do Norte, com três títulos, é a maior campeã. O Brasil se classificou com a conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, em fevereiro, no Paraguai.

A última edição foi realizada na Colômbia, em 2024. Na ocasião, o Brasil fez grande fase de grupos, com três vitórias em três jogos: 9 a 0 sobre Fiji, 3 a 0 na França e 2 a 0 no Canadá. Nas oitavas, as brasileiras superaram Camarões por 3 a 1 na prorrogação. Nas quartas, a seleção canarinho não resistiu à Coreia do Norte e perdeu por 1 a 0. As norte-coreanas ficaram com o título.

O Brasil nunca conquistou o título mundial sub-20 entre as mulheres. O melhor resultado foi o terceiro lugar, alcançado duas vezes. Em 2006, a seleção contava com nomes históricos, como a goleira Bárbara, as zagueiras Mônica e Érika e a lateral Fabi Simões, além das hoje aposentadas Fran, Bagé e Renata Costa.

Já a geração de 2022 tem atletas que vêm figurando há um tempo na seleção principal. Casos da goleira Gabi Barbieri, a lateral Bruninha, as zagueiras Lauren e Tarciane, a volante Yaya e as atacantes Priscila, Luany, Dudinha, Gio Garbelini e Aline Gomes.

>> Confira as convocadas

Goleiras: Elu (São Paulo), Morganti (Corinthians) e Thais Lima (Benfica).

Defensoras: Ana Bia (São Paulo), Bianca Martins (Internacional), Sofia (Flamengo) e Thaynara (Botafogo)

Meias: Aninha (Internacional), Clarinha (Benfica), Dudinha (Ferroviária), Emilly (Flamengo), Kaylane (Flamengo), Nogueira (Ferroviária) e Vitorinha (São Paulo).

Atacantes: Brendha (Flamengo), Gio Canali (Virginia University), Carioca (Fluminense), Evelin (Santos), Gisele (Grêmio) e Tainá (Ferroviária).