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Esportes

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200

Brasileira fatura 100 pontos no ranking e deve alcançar o 195º lugar
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/08/2026 - 18:35
São Paulo
Laura Pigossi é campeã do ITF W100 na Espanha e volta ao top 200. Foto: laurapigossi/ Instagram
© laurapigossi/ Instagram

A tenista Laura Pigossi é campeã de simples do W100 de Gran Canaria, na Espanha, torneio que faz parte do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF). A conquista do torneio, disputado em quadras de saibro, foi confirmada na tarde deste domingo (2) para a número 2 do Brasil e 239ª do mundo.

A brasileira bateu na decisão a turca Berfu Cengiz (353ª do ranking) de virada por 6/7 (2-7), 6/1 e 6/3. Foram duas horas e 28 minutos de partida. Pigossi chegou a ficar atrás por 1/3 na parcial decisiva e fez cinco games seguidos para se tornar campeã.

A medalhista de bronze nas duplas femininas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao lado de Luisa Stefani, ganha o 13º título profissional de simples na carreira e o primeiro na temporada. O torneio de maior pontuação que ela havia vencido foi o WTA 125 de Buenos Aires em 2023. Depois disso, foi campeã do W50 em Pretória, na África do Sul, do W75 em São Paulo, em 2024, e do W35 também na capital paulista.

Desse torneio vencido neste domingo, além dos 13.715 euros, ela levará 100 pontos e deverá alcançar o 195º lugar no ranking mundial. A melhor marca de sua carreira é a 100ª posição do ranking em agosto de 2022.

Durante a competição na Espanha, a brasileira eliminou a ex-top 40, Polona Hercog, na estreia. Chegou às quartas com a desistência da alemã Caroline Werner, no segundo set das oitavas. Na sequência, passou por duas cabeças de chave: a espanhola Andrea Lazaro e a jovem tcheca Dominika Salkova, 121ª do mundo, na semifinal.

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Edição:
Andreia Verdelio
Laura Pigossi tênis feminino esportes
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