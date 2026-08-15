TV Brasil exibe Botafogo x São Paulo pelo Brasileirão Feminino A1

O duelo entre Botafogo e São Paulo agita a manhã deste domingo (16) na tela da TV Brasil. Válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, a partida será transmitida ao vivo pela emissora pública a partir das 10h45, direto do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Na lanterna da competição, o Botafogo recebe o São Paulo em casa e tenta quebrar um longo jejum e reencontrar o caminho dos três pontos. A última vitória da equipe carioca aconteceu em fevereiro, diante do Juventude-RS. Do outro lado, o São Paulo faz uma grande campanha, somando 11 vitórias em 15 rodadas. Atual vice-líder com 35 pontos, o Tricolor entra em campo de olho no topo da tabela, estando a apenas dois pontos de distância do líder Corinthians.

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com um time formado por mulheres, com a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Brasileirão Feminino

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

Prêmio

Aproveite a rodada importante da Série A1 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand

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Serviço

Brasileirão Feminino Série A1 – Botafogo X São Paulo – Domingo (16), a partir das 10h45, na TV Brasil.

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