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TV Brasil exibe final do Brasileirão Feminino Sub-17 neste domingo

Disputam a taça Internacional e Ferroviária; conheça os times
EBC
Publicado em 29/08/2026 - 17:00
Brasília
Brasília (DF), 28/08/2026 - TV Brasil transmite a grande final do Brasileirão Feminino Sub-17. Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

A TV Brasil exibe ao vivo, neste domingo (30), a partir das 10h50, o confronto decisivo entre Internacional e Ferroviária pela grande final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. O duelo que vale a taça da competição nacional será disputado no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS). 

A decisão chega totalmente em aberto após um primeiro jogo eletrizante na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com um ritmo intenso, as equipes marcaram 7 gols apenas no primeiro tempo. No entanto, paulistas e gaúchas ficaram no empate em 4 a 4. Caso o jogo deste domingo volte a terminar com igualdade no placar, a decisão do campeonato será definida com cobranças de pênaltis. 

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da final da competição sub-17, a emissora também exibe jogos das Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).  

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.        

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço
Brasileirão Feminino Sub - 17 – Internacional x Ferroviária – Domingo (30), a partir das 10h50, na TV Brasil

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