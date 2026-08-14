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TV Brasil transmite Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão Feminino A1

Confronto da 16ª rodada vai ao ar a partir das 20h45 desta sexta
EBC
Publicado em 14/08/2026 - 09:30
Rio de Janeiro
Arena MRV Foto: Pedro Souza / Atlético
© Pedro Souza / Atlético

TV Brasil exibe ao vivo nesta sexta-feira (14) o confronto entre Atlético-MG e Grêmio, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. A transmissão da emissora pública começa às 20h45, direto do campo da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). 

A partida coloca frente a frente equipes em momentos distintos no campeonato. Na 13ª colocação com 13 pontos, o Atlético-MG busca reencontrar o caminho da vitória após quatro jogos sem vencer para se distanciar da parte de baixo da tabela. Do outro lado, o Grêmio ocupa a 6ª posição com 24 pontos e chega embalado por uma sequência invicta de mais de cinco partidas, tentando se firmar no grupo de cima da competição. 

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20. 

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com um time formado por mulheres, com a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.    

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.    

Sobre o Brasileirão Feminino Série A1    

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata, com duelos de ida e volta.    

Os times reunidos no Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.    

Ao vivo e on demand    

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.    

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.    

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Edição:
Vinicius Lisboa
TV Brasil Atlético MG Grêmio Futebol Feminino Brasileirão Feminino futebol
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