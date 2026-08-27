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Esportes

Uefa pede documentos sobre Fifa a tribunal dos EUA para processo penal

Entidade do futebol europeu pretende mover ação contra Infantino
Lori Ewing*
Publicado em 27/08/2026 - 12:55
Manchester (Inglaterra)
Presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Uefa, Aleksander Ceferin, durante o 50º Congresso Ordinário da Uefa, em Bruxelas 12 de fevereiro de 2026 REUTERS/Benoit Tessier
© REUTERS/Benoit Tessier/Proibida reprodução
Reuters

A Uefa solicitou a um tribunal federal dos Estados Unidos permissão para obter depoimentos e documentos de entidades da Fifa na Flórida, a fim de utilizá-los em uma ação penal planejada na Suíça contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, de acordo com um documento judicial.

Em um pedido apresentado nos termos da legislação dos EUA, a entidade que rege o futebol europeu afirmou que está considerando a instauração de um processo criminal contra Infantino e, possivelmente, outros dirigentes e assessores da Fifa, em relação a um plano — agora abandonado — de transferir os direitos comerciais ligados às Copas do Mundo masculina e feminina e à Copa do Mundo de Clubes para uma nova subsidiária chamada Fifa Forward Enterprise (FFE).

A Uefa alega que Infantino elaborou a proposta em segredo com um pequeno grupo de assessores e investidores, contornando os processos normais de governança da Fifa e sem consultar o Conselho da entidade, as confederações regionais ou as federações que a integram.

A ação solicita que um tribunal dos EUA autorize a obtenção de provas da FIfa (Americas), Inc. e da FWC2026 US, Inc., duas entidades da Fifa sediadas na Flórida. A Uefa afirmou que as organizações podem possuir documentos e testemunhas relevantes para esclarecer como a transação da FFE foi concebida, estruturada, avaliada e aprovada.

A Reuters entrou em contato com a Fifa para obter comentários.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

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