Uefa suspende provisoriamente ameaça de boicote a competições da Fifa

A Uefa informou nesta quinta-feira (27) que suspendeu provisoriamente os planos de retirar as equipes europeias das competições da Fifa, depois que a entidade que rege o futebol mundial confirmou que seu polêmico projeto “Fifa Forward Enterprise” havia sido abandonado de forma definitiva.

A entidade reguladora europeia afirmou ter recebido garantias por escrito de que a proposta defendida pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino — que previa a venda de uma participação em futuras Copas do Mundo a investidores externos — havia sido “irrevogavelmente e permanentemente retirada”.

“Tendo agora obtido as duas garantias exigidas da Fifa em 30 de julho, e após consulta às suas federações nacionais, a Uefa concordou, portanto, em suspender, de forma provisória, a retirada das seleções europeias das competições da Fifa na próxima temporada”, disse a Uefa.

No entanto, a Uefa afirmou que a crise mais ampla de governança na Fifa permanece sem solução e que as autoridades do futebol europeu autorizaram por unanimidade a confederação a buscar “todas as vias institucionais, políticas e jurídicas disponíveis” para garantir reformas e restabelecer limites à autoridade presidencial.

A confederação também pediu “uma análise externa genuinamente independente” da proposta fracassada do projeto “Fifa Forward Enterprise”, afirmando: “A Fifa não pode investigar a si mesma e esperar que a comunidade do futebol simplesmente aceite suas conclusões.”

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