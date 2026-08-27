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Esportes

Uefa suspende provisoriamente ameaça de boicote a competições da Fifa

Entidade diz que seguirá exigindo limites à autoridade presidencial
Karan Prashant Saxena*
Publicado em 27/08/2026 - 19:02
Bengaluru (Índia)
Ilustração mostra silhueta de Gianni Infantino, presidente da Fifa, e logo da Uefa 30 de julho de 2026 REUTERS/Dado Ruvic
© Reuters/Dado Ruvic/probida reprodução
Reuters

A Uefa informou nesta quinta-feira (27) que suspendeu provisoriamente os planos de retirar as equipes europeias das competições da Fifa, depois que a entidade que rege o futebol mundial confirmou que seu polêmico projeto “Fifa Forward Enterprise” havia sido abandonado de forma definitiva.

A entidade reguladora europeia afirmou ter recebido garantias por escrito de que a proposta defendida pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino — que previa a venda de uma participação em futuras Copas do Mundo a investidores externos — havia sido “irrevogavelmente e permanentemente retirada”.

“Tendo agora obtido as duas garantias exigidas da Fifa em 30 de julho, e após consulta às suas federações nacionais, a Uefa concordou, portanto, em suspender, de forma provisória, a retirada das seleções europeias das competições da Fifa na próxima temporada”, disse a Uefa.

No entanto, a Uefa afirmou que a crise mais ampla de governança na Fifa permanece sem solução e que as autoridades do futebol europeu autorizaram por unanimidade a confederação a buscar “todas as vias institucionais, políticas e jurídicas disponíveis” para garantir reformas e restabelecer limites à autoridade presidencial.

A confederação também pediu “uma análise externa genuinamente independente” da proposta fracassada do projeto “Fifa Forward Enterprise”, afirmando: “A Fifa não pode investigar a si mesma e esperar que a comunidade do futebol simplesmente aceite suas conclusões.”

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

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