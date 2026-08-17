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Esportes

Visitantes abrem vantagem na briga por acesso ao Brasileirão Feminino

Vasco, Atlético-PI e Minas Brasília ficam perto da semi pela Série A2
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/08/2026 - 07:02
São Paulo
Brasília (DF), 17/06/2025 - Brasileirão Feminino A1 - Flamengo x Real Brasília. Foto: CBF/Divulgação
© CBF/Divulgação

Três das quatro melhores campanhas da primeira fase da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol deram um passo importante na luta pelo acesso. Vasco, Minas Brasília e Atlético-PI venceram os jogos de ida dos respectivos confrontos pelas quartas de final, mesmo fora de casa - somente o Itabirito não abriu vantagem como visitante.

Os clubes que se classificarem garantem lugar na elite da modalidade em 2027. Os jogos das semifinais e da decisão do Brasileirão A2 terão transmissão ao vivo da TV Brasil.

Vascaínas na boa

De olho no retorno à Série A1 (primeira divisão) após 11 anos, o Vasco foi ao Joaquinzão, em Taubaté (SP), e bateu as donas da casa por 2 a 0 nesse domingo (16). A atacante Nayara e a meia Tefah balançaram as redes.

O Cruzmaltino, que fez a melhor campanha da primeira fase, avança às semifinais e garante o acesso mesmo se perder por até um gol de diferença na partida de volta. As equipes se reencontram no sábado (22), às 18h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Confronto aberto

Também nesse domingo, Sport e Itabirito não saíram do zero na Ilha do Retiro, no Recife. As pernambucanas, que se classificaram na quinta posição, tentam voltar à elite depois da queda no ano passado.

As mineiras miram o segundo acesso seguido. Em 2025, elas disputaram a Série A3 (terceira divisão). Por terem avançado de fase na segunda colocação, as Gatas do Mato serão as anfitriãs do jogo de volta no próximo domingo (23), às 16h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Triunfo piauiense

Outra equipe a vir do Brasileirão A3, o Atlético-PI se classificou com a quarta melhor campanha. No último sábado (15), as piauienses, atuais campeãs da terceira divisão, venceram o 3B - rebaixado no Brasileirão de 2025 - por 2 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus.

A meia Dani e a atacante Eduarda Balbino marcaram para o time auriverde, que é dirigido pela ex-zagueira Renata Costa, vice-campeã mundial pela seleção brasileira em 2007. As atleticanas sobem mesmo em caso de derrota por um gol no próximo domingo, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Minas em vantagem

O Minas Brasília, dono da terceira melhor campanha da primeira fase, foi outro a se dar bem fora de casa. No sábado, as visitantes superaram o Ação-MT, sexto colocado, por 1 a 0 no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT).

A lateral Rhayssa fez o gol das brasilienses, que buscam o retorno à elite após cinco anos ausentes. O Minas tem a vantagem do empate no reencontro de sábado, às 16h, no Bezerrão, no Gama (DF).

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Brasileirão Feminino segunda divisão primeira fase série a2
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