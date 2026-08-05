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Esportes

Vôlei: São Paulo sedia Mundial de Clubes feminino pelo 2º ano seguido

Ginásio do Corinthians será o palco da competição em dezembro
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 05/08/2026 - 18:34
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Osasco - Campeonato Mundial de Clubes de vôlei feminino 2025
© Betto Dolorier/FPV

Assim como no ano passado, a cidade de São Paulo será a sede do Campeonato Mundial de Clubes de vôlei feminino em 2026. A escolha foi anunciada pela Federação Internacional da modalidade (FIVB).

O torneio será disputado entre os dias 8 e 13 de dezembro, com jogos no Ginásio Wlamir Marques, do Corinthians, que fica no Tatuapé, zona leste da capital paulista. A venda de ingressos começa neste sábado (8), pelo site da Ticketmaster.

Esta será a quarta vez que São Paulo recebe a competição. Além de 2025, a cidade abrigou a edição inaugural do torneio, em 1991, e a quarta, em 1994, quando o hoje extinto Leite Moça Sorocaba levou o título, tornando-se o primeiro brasileiro campeão mundial. O segundo foi o Osasco, na edição de 2012, realizada em Doha (Catar).

O clube da grande São Paulo estará presente no Mundial deste ano. Tal qual em 2025, o Osasco São Cristóvão Saúde será o anfitrião. Outro representante brasileiro será o Sesi Bauru, campeão sul-americano. Os seis demais participantes ainda serão anunciados.

Os oito clubes participantes serão divididos em dois grupos com quatro times em cada. As duas melhores avançam de cada chave avançam às semifinais.

Em 2025, o ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu recebeu as partidas da competição. Em uma final 100% italiana, o título ficou com o Scandicci, que superou o Conegliano por 3 sets a 1. A disputa pelo terceiro lugar, por sua vez, reuniu somente times brasileiros, com triunfo do Osasco sobre o Dentil Praia Clube, por 3 a 0.

"Jogar o Mundial em casa, na frente da nossa torcida, é uma motivação extra para o grupo. Queremos mais um pódio e vamos construir esse novo grupo para, quem sabe, subir degraus", afirmou o técnico do Osasco, Luizomar de Moura, via assessoria do clube.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Mundial de Clubes vôlei feminino São Paulo Ginásio do Corinthians Osasco Sesi Bauru
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