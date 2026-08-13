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WSL: Ítalo Ferreira domina tubos em Teahupo’o e avança às semifinais

Líder do ranking, brasileiro superou o australiano Ethan Ewing
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2026 - 19:46
Rio de Janeiro
Ítalo Ferreira avança às semifinais da etapa de Teahupo’o, da WSL 2026 - em 13/08/2026
© Matt Dunbar/WSL/Direitos Reservados

Líder do ranking da World Surf League (WSL), a Liga Internacional de Surfe, o potiguar Ítalo Ferreira voltou a brilhar na etapa de Teahupo’o, no Taiti, a sétima o circuito mundial. Único representante brasileiro remanescente na competição, Ítalo levou a melhor sobre o australiano Ethan Ewing na segunda bateria masculina desta quinta-feira (13).

Campeão mundial em 2019 e primeiro ouro olímpico do surfe (Tóquio 2020), o potiguar deu show nos tubos ao pegar uma boa sequência de ondas, que lhe valeram notas 8.33 e 7.17. Já o australiano anotou 7.77 e 5.17.

As semifinais ocorrerão nesta noite. Ítalo Ferreira terá pela frente o havaiano Seth Moniz (26º no ranking), que derrotou o mexicano Alan Cleland (21º). Moniz cravou 7.83 e 5.83 contra apenas 1.50 do mexicano, que teve somente uma onda válida. Provavelmente o vencedor de Teahupo’o será conhecido no fim desta noite. A disputa tem transmissão ao vivo no canal da WSL no YouTube.

Na última segunda (10), o potiguar retomou a liderança do ranking, após a eliminação precoce do italiano Leonardo Fioravanti, que detinha a lycra amarela. Com a derrota do europeu para o marroquino Ramzi Boukhiam, Ìtalo subiu da segunda para a primeira posição.

Ítalo teve uma estreia difícil na segunda, com dores na região lombar. Mesmo assim, venceu a bateria contra o sul-africano Luke Thompson, avançando às oitavas. Depois, o brasileiro derrotou o japonês Connor O’Leary, assegurando vaga nas quartas.

O Brasil iniciou a etapa do Taiti com nove surfistas. Samuel Pupo, Yago Dora, Filipe Toledo, Gabriel Medina e Matheus Herdy caíram na estreia, assim como Luana Silva, única representante do país na disputa feminina. Depois, nas oitavas, deram adeus à competição João Chianca, o Chumbinho, Alejo Muniz e Miguel Pupo.

Ítalo Ferreira voltará a usar a lycra amarela na próxima etapa: a de Cloudbreak, em Fiji (Oceania), a partir de 4 de setembro. 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Ítalo Ferreira etapa de Teahupo’o WSL 2026 semifinais líder do ranking lycra amarela
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