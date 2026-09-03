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Esportes

Alcaraz alerta que calendário cheio contribui para lesões de tenistas

Número 3 do mundo planeja fazer mais pausas durante a temporada
Suramya Kaushik*
Publicado em 03/09/2026 - 12:28
Bengaluru (Índia)
Alcaraz no Aberto dos EUA 2 de setembro de 2026 REUTERS/Brendan Mcdermid
© Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Reuters

O tenista número três do mundo, Carlos Alcaraz, afirmou que planeja fazer mais pausas no circuito e alertou que o calendário lotado está contribuindo para lesões e fadiga entre os jogadores.

O espanhol, que voltou às quadras no US Open após um longo afastamento devido a uma lesão no punho sofrida em abril, disse que as exigências do calendário tornam impossível para os jogadores disputarem todos os grandes torneios sem correr o risco de esgotamento.

“Tirei mais tempo do que gostaria, mas, vendo como o calendário é apertado, não quero ter que fazer essa pausa por causa de uma lesão”, disse Alcaraz aos repórteres após derrotar Jaime Faria por 4/6, 6/0, 6/3 e 6/2 na quarta-feira (2).

“No futuro, vou tirar algumas pausas longas. Talvez não quatro meses, mas um mês, dois meses, perdendo alguns torneios, porque é impossível disputar todos eles.”

Desde 2025, sete dos nove torneios ATP Masters 1000 foram ampliados para 12 dias, com apenas Monte Carlo e Paris mantendo seus formatos tradicionais de uma semana.

A ATP afirmou que os jogadores controlam suas próprias agendas e que está trabalhando para incentivar um número adequado de partidas durante a temporada.

“Eles estão adicionando mais torneios importantes. De certa forma, estão nos obrigando a jogar”, disse o espanhol.

“Você pode recusar e decidir sua agenda, mas há alguns Masters 1000, alguns Grand Slams, e acabamos jogando 40 semanas se tivermos que disputar todos os torneios obrigatórios que a ATP exige que joguemos.”

Alcaraz destacou o número crescente de lesões no circuito, com Jannik Sinner, Jack Draper, Holger Rune e João Fonseca entre os atletas que perderam o US Open deste ano.

“Estamos vendo muitos jogadores se lesionando e ficando cansados. Se nada for feito a respeito, veremos ainda mais casos no futuro”, acrescentou ele.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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