Alison dos Santos conquista o título da Liga Diamante pela 3ª vez

O paulista Alison dos Santos, o Piu, conquistou, pela terceira vez na carreira, o título da Liga Diamante (Diamond League), o principal circuito do atletismo, nos 400 metros com barreiras.

O brasileiro venceu, com sobras, a prova deste sábado (5), que encerrou a etapa de Bruxelas (Bélgica), a última da temporada, com tempo de 46s70.

A disputa teve dobradinha verde e amarela. O cearense Matheus Lima chegou na terceira posição, com 48s18. O norte-americano Trevor Bassitt ficou com a prata (48s03).

Foi a terceira vez que os brasileiros dividiram o pódio na temporada, após as etapas de Estocolmo (Suécia), em junho, e Slask (Polônia), no mês passado.

A prova não teve a participação dos dois principais rivais de Piu: o norte-americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico; e o norueguês Karsten Warholm, que era o detentor do recorde mundial até agosto, quando foi superado pelo atleta paulista justamente na etapa anterior da Liga Diamante, em Zurique (Suíça).

Alison venceu as seis provas dos 400 m com barreiras que disputou do circuito em 2026. Ele também ganhou em Xiamen (China), Oslo (Noruega) e Slask (Polônia). O barreirista não competiu somente na etapa de Londres (Grã-Bretanha), em julho.

Duas vezes medalhista olímpico de bronze, nos Jogos de Tóquio (Japão) e Paris (França), Piu já tinha duas conquistas de Liga Diamante no currículo, em 2022 e 2024. Também em 2022, o barreirista foi campeão do Mundial de Eugene (Estados Unidos), ficando com a prata três anos depois, na capital japonesa.

Salto triplo

Outro brasileiro a competir neste sábado pela última etapa da Liga Diamante foi Almir Júnior. O mato-grossense ficou com a quinta colocação do salto triplo, com marca de 16,42 m, alcançada na segunda tentativa.

A vitória foi de Andy Díaz, cubano naturalizado italiano, que atingiu 17,74 m. O português Pedro Pichardo (17,51 m) ficou com a prata e o jamaicano Jordan Scott (17,18) levou o bronze.