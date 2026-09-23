Alonso pede mudanças após “assassinato” dos circuitos de Fórmula 1

O piloto espanhol Fernando Alonso pediu nesta quarta-feira (23) que a Fórmula 1 torne as corridas mais divertidas no ano que vem, afirmando que muitos dos circuitos atuais perderam seu caráter tradicional.

O Grande Prêmio do Azerbaijão começa com o primeiro treino na sexta-feira (25). A última corrida foi realizada em Madri pela primeira vez, mas o circuito enfrentou críticas de vários pilotos, incluindo o campeão mundial Lando Norris. Outros classificaram a corrida como “uma procissão”.

Alonso não se limitou a criticar o circuito MadRing em declarações ao Motorsport.com, mas afirmou que várias pistas não são propícias a corridas emocionantes.

“Silverstone, uma pista incrível, não é mais divertida”, disse Alonso. “Spa foi quase constrangedor ao passar por Eau Rouge; Suzuka, a 130R... Há circuitos que foram assassinados este ano.”

O piloto da Aston Martin se mostrou otimista em relação à popularidade atual da Fórmula 1, mas também se manifestou a favor de mais mudanças na potência do motor.

A Fórmula 1 anunciou mudanças para 2027 em relação ao equilíbrio de potência entre o componente elétrico e o componente de combustão.

Alonso gostaria de reduzir a aceleração imediata proporcionada pelo componente elétrico em favor da manutenção da velocidade por mais tempo. É um assunto, diz ele, que discute regularmente com o presidente-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e com Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

“Talvez da cabine, ao volante, especialmente se você pilota em outras categorias ou já experimentou outros carros de Fórmula 1, haja um pouco de frustração”, disse Alonso.

“Não tenho todas as informações. Temos que confiar no esporte.”

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