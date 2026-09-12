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Ana Sátila é ouro em etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom

Espanhola Lazkano e a tcheca Kneblová completaram o pódio
Agência Brasil
Publicado em 12/09/2026 - 20:04
Rio de Janeiro
Ana Sátila fatura ouro na final do C1 da etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom na Espanha, em 12/09/2026
© Reprodução Instagram/Canoagem Brasileira

A brasileira Ana Sátila garantiu a medalha de ouro ao vencer neste sábado (12) a final do C1 (canoa individual) da última etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom em La Seul d’Urgell (Espanha). A mineira de 30 anos concluiu a prova no em 103s85, deixando para trás a espanhola Miren Lazkano (104s55), que ficou com a prata, e tcheca Tereza Kneblova (104s64), medalha de bronze.

Esta foi a primeira medalha da brasileira na temporada. O pódio conta pontos no ranking classificatório para a Olimpíada de Los Angeles 2028. Sátila enfrenta um ano complicado, após a perda do pai em março. A canoísta contou com o apoio da família nas arquibancadas de La Seul d’Urgell, a etapa mais importante da temporada, atrás apenas do Mundial.

“Estou muito feliz, é um sonho para mim. Minha mãe está aqui hoje, me assistindo, e é o melhor dia que eu poderia ter para compartilhar essa vitória com ela, com minha família, meus companheiros e com todos”, disse a canoísta, que volta a competir às 8h30 (horário de Brasília) deste domingo (13) na final do K1.

“Espero estar em Los Angeles. Tive um começo difícil com o Mundial este ano, fui desclassificada e depois tive uma penalidade na semifinal. Tento continuar sorrindo, continuar feliz e fazer o que eu mais gosto, que é aproveitar o momento e desfrutar do que faço” , completou à mineira, referindo-se à competição realizada em julho deste ano.

Na ocasião, Sátila ficou fora da final do K1 (caiaque individual) do Campeonato Mundial, embora tenha se classificado em quinto lugar na semi. A desqualificação ocorreu por conta em razão do peso da embarcação. Depois, a brasileira não avançou à final do C1, ao levar penalização de 50s na semi e terminar na 28ª posição.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Ana Sátila campeã ouro etapa da Copa do Mundo Espanha La Seul d’Urgell ranking mundial Olimpíada de Los Angeles 2028
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