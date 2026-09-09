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Ancelotti anuncia 26 convocados para amistosos da seleção brasileira

Primeira lista pós-Copa do Mundo tem oito jogadores estreantes
Agência Brasil
Publicado em 09/09/2026 - 16:23
Rio de Janeiro
Ancelotti faz primeira convocação pós-Copa do Mundo em 09/08/2026
© Rafael Ribeiro/CBF/Drieitos Reservados

O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta quarta-feira (9) a lista com 26 jogadores que defenderão a seleção brasileira nos amistosos fora do país contra a Austrália e Índia no final de setembro e início de outubro. Na primeira convocação da Amarelinha após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo deste ano, o treinador investiu na renovação do grupo. Entre os estreantes estão Mauro Júnior (PSV), Gabriel Bontempo (Santos), Jair (Nottingham Forest), Vitor Reis (Manchester City), Samuel Lino (Flamengo) e os goleiros Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro). 

“Essa é uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Vai ser importante para a próxima geração. Temos jovens, que têm qualidade para representar no futuro da Seleção, nos próximos anos. E temos também jogadores que estão atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos que priorizar jovens que terão idade para a próxima Copa do Mundo, ou a próxima Copa América”, pontuou o treinador durante a coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A seleção fará dois amistosos na Austrália nos dias 25 de setembro em Queensland Country Bank Stadium, na cidade de Townsville, e quatro dias depois no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois o Brasil enfrentará pela primeira vez a seleção da Índia em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. 

Ancelotti optou por manter alguns jogadores que atuaram no Mundial deste ano, no intuito de “ajudarem na mudança de geração”.

“Eles são jogadores muito importantes para o futuro, estamos certos que, por compromisso, seriedade, profissionalismo, eles vão ajudar o grupo dos jovens a melhorar e se prepararem para as próximas competições. Isso não significa que outros jogadores não vão estar. Priorizamos os jovens e a qualidade nesses amistosos para ter informação mais completa de todos os jogadores. Mas pode ser que quando chegue a competição os jogadores que hoje não estão nessa lista estejam na lista final das competições”, afirmou.

O treinador admitiu ter ficado surpreso e decepcionado com a eliminação do Brasil diante da Noruega nas oitavas de final do Mundial, mas disse estar confiante no novo ciclo que se inicia, com foco na Copa América 2028 e na próxima Copa do Mundo de 2030.

"Agora temos tempo para fazer as coisas com mais calma, tranquilidade, avaliar bem todos. A ideia é muito clara, colocar uma nova geração de futebolistas. Sim, podemos fazer um trabalho sem pressa, tomando a decisão mais correta para o futuro. Falando de qualidade, eu acho que nesse momento há algumas posições bem cobertas, no futuro não vamos ter problemas com a defesa e com atacantes. Temos que escolher meio-campistas. Nesse momento temos um pouco de carência no meio de campo, isso é óbvio, isso vai determinar também o modelo de jogo para o futuro da Seleção", concluiu.

Convovados

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);

Defensores: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuszinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Junior (Real Madrid).

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira Carlo Ancelotti convocação novo ciclo estreantes CBF amistosos Austrália Índia
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