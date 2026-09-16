Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos na Ásia

O volante Martinelli foi chamado pelo técnico da seleção brasileira masculina, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Austrália e Índia, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro. A convocação do atleta do Fluminense se deu após a lesão do atacante João Pedro, do Chelsea (Inglaterra), que se contundiu.

Esta será a primeira chance de Martinelli com a Amarelinha. O volante de 24 anos tem 333 partidas (18 gols) pelo Fluminense, sendo o atleta revelado no clube com mais jogos no time. Ele é também o jogador com maior número de partidas pelo clube em Libertadores (39), participando da campanha do título de 2023.

Os dois primeiros amistosos do Brasil serão na Austrália, contra a seleção da casa. No próximo dia 25, o jogo está marcado para 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, as equipes se enfrentam no Suncorp Stadium, em Brisbane, no mesmo horário.

Da Austrália, a delegação brasileira vai para a Índia. O duelo com os anfitriões será no dia 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

A trinca de amistosos abre o ciclo da seleção verde e amarela rumo à Copa do Mundo de 2030, que terá seis sedes: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil vem de uma eliminação nas oitavas de final do Mundial deste ano, realizado em Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os 26 convocados por Ancelotti para os jogos contra Austrália e Índia, nove estiveram na última Copa: os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o lateral Douglas Santos, os volantes Bruno Guimarães e Danilo Santos e os atacantes Endrick, Rayan, Raphinha e Vinícius Júnior.