logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos na Ásia

Volante terá 1ª chance na seleção e substitui o lesionado João Pedro
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/09/2026 - 14:13
São Paulo
O volante Martinelli foi chamado pelo técnico da seleção brasileira masculina, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Austrália e Índia, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro.. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
© Marcelo Gonçalves/Arquivo/Fluminense FC

O volante Martinelli foi chamado pelo técnico da seleção brasileira masculina, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Austrália e Índia, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro. A convocação do atleta do Fluminense se deu após a lesão do atacante João Pedro, do Chelsea (Inglaterra), que se contundiu.

Esta será a primeira chance de Martinelli com a Amarelinha. O volante de 24 anos tem 333 partidas (18 gols) pelo Fluminense, sendo o atleta revelado no clube com mais jogos no time. Ele é também o jogador com maior número de partidas pelo clube em Libertadores (39), participando da campanha do título de 2023.

Os dois primeiros amistosos do Brasil serão na Austrália, contra a seleção da casa. No próximo dia 25, o jogo está marcado para 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, as equipes se enfrentam no Suncorp Stadium, em Brisbane, no mesmo horário.

Da Austrália, a delegação brasileira vai para a Índia. O duelo com os anfitriões será no dia 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

A trinca de amistosos abre o ciclo da seleção verde e amarela rumo à Copa do Mundo de 2030, que terá seis sedes: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil vem de uma eliminação nas oitavas de final do Mundial deste ano, realizado em Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os 26 convocados por Ancelotti para os jogos contra Austrália e Índia, nove estiveram na última Copa: os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o lateral Douglas Santos, os volantes Bruno Guimarães e Danilo Santos e os atacantes Endrick, Rayan, Raphinha e Vinícius Júnior.

Relacionadas
Ancelotti faz primeira convocação pós-Copa do Mundo em 09/08/2026
Ancelotti anuncia 26 convocados para amistosos da seleção brasileira
Brasília (DF), 16/09/2026 - CBF anuncia amistosos da seleção feminina em palcos da Copa do Mundo. Foto: Lívia Villas Boas / CBF
CBF anuncia amistosos da seleção feminina em palcos da Copa do Mundo
Edição:
Sabrina Craide
seleção brasileira Carlo Ancelotti Martinelli
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O volante Martinelli foi chamado pelo técnico da seleção brasileira masculina, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Austrália e Índia, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro.. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Esportes Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos na Ásia
qua, 16/09/2026 - 14:13
seleção brasileira feminina de futebol sub-20
Esportes Thais Lima brilha nos pênaltis e Brasil segue na Copa Feminina sub-20
qua, 16/09/2026 - 13:54
São Paulo (SP), 16/09/2026 - Alagamento em Vale do Ribeira Foto: Defesa Civil
Educação Chuvas em SP: cidades do Vale do Ribeira estão em estado de emergência
qua, 16/09/2026 - 13:28
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
Educação Prazo para recursos do Enamed 2026 e Revalida 2026/2 vai até quinta
qua, 16/09/2026 - 13:08
India’s Prime Minister Narendra Modi shakes hands with United Nations Secretary-General Antonio Guterres at Bharat Mandapam, the venue of BRICS Summit in New Delhi, India, September 13, 2026. India's Ministry of External Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVES. NO RESALES.
Internacional Brics: declaração final reforça defesa de reforma da governança global
qua, 16/09/2026 - 13:01
Edifício-sede da Procuradoria Geral da República – PGR, em Brasília. Fachada Prédio PGR. Foto: Leobark Rodrigues/Secom/MPF
Justiça Conselho Superior do MPF analisará mensagens de Vorcaro sobre Gonet
qua, 16/09/2026 - 12:22
Ver mais seta para baixo