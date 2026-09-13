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Antonelli vence GP da Espanha após demora em pitstop prejudicar Norris

Piloto da Mercedes ampliou para 81 pontos liderança no Mundial de F1
Alan Baldwin*
Publicado em 13/09/2026 - 17:49
Madri
Kimi Antonelli, da Mercedes, comemora no pódio após vencer Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 13 de setembro de 2026 REUTERS/Albert Gea
© REUTERS/Albert Gea/Proibida reprodução
Reuters

Kimi Antonelli deu um grande passo em direção ao título da Fórmula 1 neste domingo (13) ao vencer o primeiro Grande Prêmio da Espanha realizado no novo circuito de Madri, com um pouco de sorte a seu favor.

A vitória do italiano de 20 anos em Madri, sua oitava da temporada, ampliou sua liderança no campeonato para 81 pontos após 14 etapas.

Antonelli se beneficiou de uma entrada oportuna do safety car virtual (VSC) e de uma parada desastrosa da McLaren na 16ª das 57 voltas da prova, o que privou Lando Norris — que largou na pole e liderou no início da corrida — de uma vitória provável em uma pista onde ultrapassar se mostrou quase impossível.

“Acho que hoje é bom vencer, mas não me sinto tão bem porque acho que Lando merecia a vitória hoje; mas, no geral, vamos aceitar”, disse Antonelli.

Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo, com Norris em terceiro. Antonelli agora tem 292 pontos, contra 211 do seu rival mais próximo e companheiro de Mercedes, George Russell, que terminou em quinto.

“Não havia nada que eu pudesse fazer... a sorte simplesmente não estava do nosso lado”, disse Norris. “Senti que merecíamos a vitória hoje, mas às vezes as corridas são assim mesmo. Acho que fiz uma corrida perfeita hoje, só que a sorte não esteve do meu lado.”

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 13ª posição, enquanto seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, ficou em décimo, encerrando a zona de pontuação.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

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