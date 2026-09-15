Apoiado pela EBC, evento debate desenvolvimento do futebol feminino

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, recebeu a primeira edição do Women's International Football Summit (Wifs). O evento, voltado à expansão, crescimento e visibilidade do futebol feminino, ocorreu entre segunda (15) e terça-feira (16) e reuniu atletas, federações, patrocinadores, clubes e entidades ligadas ao desenvolvimento do esporte.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi apoiadora institucional do encontro, organizado pela Conferência de Futebol (Confut), plataforma global de negócios e que proporcionou trocas de experiências e de propostas de avanço do futebol feminino a menos de um ano da Copa do Mundo, que será no Brasil.

A TV Brasil, emissora pública da EBC, transmite o Campeonato Brasileiro da modalidade, além das fases finais das Séries A2 e A3 (segunda e terceira divisões, respectivamente) e as decisões nacionais das categorias sub-17 e sub-20.

A diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino, foi mediadora do painel Comunicação do futebol feminino em transformação: novos formatos, plataformas e narrativas, na tarde desta terça.

"É importante a gente promover esse tipo de evento, com um público super engajado e que faz com que a conversa transborde para além do jogo. Esse é o objetivo do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que, para além de campo e bola, também olha para o clube que teve mais ações de enfrentamento ao feminicídio, portanto, à violência contra a mulher. E tem o prêmio da Craque da Torcida, com votação aberta, que já teve mais de 22 mil votações", destacou Antonia Pellegrino, em entrevista ao Stadium, programa de esportes da TV Brasil.

A jornalista, historiadora e comentarista esportiva da TV Brasil, Rachel Motta, participou da mesa, que ainda reuniu a fundadora do Donas FC, Suleima Sena; a fotojornalista esportiva Lívia Villas Boas e a diretora-executiva da NO MORE, fundação global dedicada ao fim da violência doméstica e sexual.

"Ser convidada para participar de um evento da dimensão que está sendo o Wifs é importantíssimo em questões de visibilidade, troca de conhecimento e know-how, contatos, de estar com gente que atua na área há muitos anos e de todas as redes, seja na parte de gestão, bastidores, dos clubes. Coloca, principalmente, o nome da TV pública nesse quadro de importância e a TV Brasil como uma das instituições que auxilia a realização deste evento", avaliou Rachel Motta.

Na segunda-feira (14), a jornalista Marília Arrigoni, apresentadora do Stadium, fez parte do painel Futebol feminino entre gerações: experiências, conquistas e novos horizontes. A mesa foi moderada pela presidente da Bancada Feminina do Flamengo, Marion Kaplan, e contou ainda com Renata Armiliato, gerente de Futebol Feminino do Internacional.

"Ter um espaço dedicado a debater o futebol de mulheres brasileiro com personalidades do meio era algo muito esperado por quem cobre a modalidade, principalmente no Rio de Janeiro em que havia uma carência de eventos desse tipo. Além de suprir essa necessidade, o Wifs mostra os passos evolutivos que o futebol feminino vem dando. Foi muito especial falar da experiência de cobre e ouvir as especificidades de quem atua na gestão. Que seja o primeiro de muitos", disse Marília Arrigoni.

"Nós somos a TV aberta que mais transmite futebol feminino no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. É sobre continuidade, regularidade, presença. É no Stadium, no Copa Delas [programa semanal sobre futebol feminino disponibilizado no canal da TV Brasil no YouTube]. Somos um canal realmente apoiador da modalidade. A gente está junto desde antes da Copa do Mundo de 2027 ser escolhida para ser no Brasil", concluiu a diretora-presidente da EBC.