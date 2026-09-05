Bahia abre 26ª rodada do Brasileirão com triunfo sobre o Bragantino

O Bahia emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (5), o Esquadrão de Aço derrotou o Red Bull Bragantino por 3 a 2 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), na partida que abriu a 26ª rodada da competição.

O Tricolor foi a 43 pontos, garantindo mais uma rodada na zona de classificação à Libertadores, que engloba os cinco primeiros colocados - o chamado G-5.

O Massa Bruta, que sofreu a segunda derrota em sequência, segue com 35 pontos, perdendo a oportunidade de se aproximar do próprio rival baiano e estacionando no nono lugar.

O primeiro tempo no interior paulista foi bem movimentado, com quatro gols. Aos 13 minutos, o meia Lucas Barbosa aproveitou a assistência do atacante Wallace Yan, ex-Flamengo e reforço anunciado esta semana, para colocar o Bragantino em vantagem.

O empate do Bahia saiu aos 33 minutos, em pênalti batido pelo lateral Luciano Juba. Cinco minutos depois, o volante Rodrigo Nestor cobrou escanteio e o atacante Alejo Véliz, de cabeça, virou o placar. Nos acréscimos, porém, o zagueiro Santiago Mingo, conta, igualou de novo o placar.

O Esquadrão sacramentou os três pontos na etapa final. Aos quatro minutos, Rodrigo Nestor novamente bateu escanteio e o volante Erick cabeceou para as redes, dando números finais ao confronto em Bragança Paulista.

O Massa Bruta tenta a reabilitação no Brasileirão no próximo sábado (12), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos. Na outra segunda-feira (14), às 20h, o Bahia pega o Remo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, na busca pelo quarto triunfo em sequência.

Futebol é Nacional

Neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília), o Remo recebe o Flamengo no Mangueirão, em Belém. A Rádio Nacional transmite o duelo ao vivo.

O Rubro-Negro, com 51 pontos, pode assumir provisoriamente a liderança se vencer e pressionar o Palmeiras, que tem 52 pontos e joga em seguida, às 18h30, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.

O Leão Azul, com 23 pontos, luta para sair da zona de rebaixamento, o Z-4, que envolve os quatro piores times da competição.